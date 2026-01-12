La investigación sobre Arctic Frost fue impulsada desde el principio por un agente del FBI anti-Trump, según afirman medios progresistas

Publicado por Just The News John Solomon | Jerry Dunleavy 12 de enero, 2026

Un supervisor del FBI que se opuso abiertamente a Donald Trump en las redes sociales desempeñó un papel crucial en el encendido de la controvertida investigación sobre las heladas árticas, presionando para añadir al expresidente como sujeto formal de la investigación y haciendo circular artículos de activistas progresistas y fuentes de noticias de izquierdas para presentar su caso, según pruebas entregadas recientemente al Congreso y obtenidas por Just the News.

El agente especial Timothy Thibault, que dejó su cargo de agente adjunto a cargo de su oficina de campo de Washington en agosto de 2022 después de que se hicieran públicas sus publicaciones sociales anti-Trump, organizó la comunicación electrónica inicial que autorizó el inicio de la sonda Arctic Frost.

También hizo circular por correo electrónico recortes de prensa de medios contrarios a Trump como Just Security, NPR y The Washington Post, presionando para que se investigara penalmente a Trump en relación con los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2022, según muestran los memos..

Cuando los colegas de Thibault redactaron originalmente el documento de lanzamiento de la investigación para centrarse en la campaña de Trump y en sujetos afiliados y aún desconocidos, "Añadir DJT" fue garabateado en el borrador del memorando. Los correos electrónicos indican que Thibault estaba presionando para añadir a Trump al documento de lanzamiento de la investigación.

Las revelaciones incluyen correos electrónicos de 2022 en los que Thibault compartía artículos y podcasts críticos de Trump, incluido un memorándum de estilo acusatorio cuyo autor era un antiguo funcionario del Departamento de Justicia de Obama.

Thibault también trató de promover la cobertura mediática de medios con perspectivas de izquierda, como NPR, así como podcasts producidos por The Daily Beast. Estos artículos se centraban en los supuestos delitos de Trump y en sus esfuerzos por anular las elecciones.

Un correo electrónico desenterrado de abril de 2022 mostraba a Thibault aprobando la apertura de Arctic Frost.

El ex funcionario del FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que le envió Just the News a través de los abogados que le representaron anteriormente.

Hizo circular un artículo "estilo memo de acusación" de un ex abogado del Departamento de Justicia de Obama para promover un caso penal

.

Los memos recién publicados muestran que Thibault había enviado un correo electrónico redactado a agentes del FBI a finales de febrero de 2022, diciéndoles que"por favor, revisen esto" mientras compartía un artículo titulado "Estados Unidos contra Donald Trump" del medio de izquierdas y anti-Trump Just Security, un proyecto con sede en el Centro Reiss sobre Derecho y Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Barbara McQuade, la autora del artículo, es una ex veterana del Departamento de Justicia de Obama y destacada voz anti-Trump que ha escrito numerosos libros y artículos atacando al presidente.

"El siguiente memorando es un modelo de 'memorando de acusación' que analiza los posibles cargos contra el expresidente Donald Trump por sus esfuerzos para presionar a Mike Pence para que abusara de su autoridad como vicepresidente en un intento de anular las elecciones presidenciales de 2020 el 6 de enero de 2021", escribió McQuade en el artículo compartido por Thibault, comparando McQuade su artículo con el informe de 2019 elaborado por la investigación Trump-Rusia del abogado especial Robert Mueller.

Insinuaciones de que tenía acuerdos con NPR y otros medios



Thibault volvió a tratar de impulsar la cobertura de los medios de izquierda a múltiples funcionarios del FBI a principios de marzo de 2022, enviando un correo electrónico diciendo que "puede haber un buen reportaje [sic] sobre los electores esta noche en NPR".

No está claro a qué reportaje específico de NPR puede haberse referido Thibault, pero a principios de 2022, NPR había publicado múltiples reportajes sobre la saga del 6 de enero con títulos como como "El Jan. 6 panel subpoenas 14 people in fake electors scheme tied to Trump", "GOP candidates and leaders subpoenaed as Jan. 6 panel dives into fake electors scheme" y "How Trump sought to use fake electors, conspiracy theories to remain in power".

Thibault envió otro correo electrónico a principios de marzo de 2022 a múltiples miembros de la Oficina de Campo de Washington del FBI, diciendo, FYSA [para su autoconocimiento] ...un par de podcasts que pueden encontrar informativos".

Otro podcast que hizo circular dentro del FBI era un episodio de finales de febrero de 2022 del podcast The New Abnormal producido por The Daily Beast, mientras que el segundo podcast era un reportaje de marzo de 2022 producido por The Washington Post.

El primer podcasdecía que McQuade se unía"para explicar cómo la gran mentira de Trump es un crimen demostrable"y añadía: "¿Cometió Donald Trump un crimen el 6 de enero y antes?". Barbara McQuade, ex fiscal de seguridad nacional del Distrito Este de Michigan, dice que sí".

El podcast de The Washington Post dijo que "un equipo de cineastas daneses pasó más de dos años siguiendo a Roger Stone, confidente y asesor de Trump" y que "sus imágenes -y una investigación de The Washington Post- arrojaron nueva luz sobre los esfuerzos de Stone para anular las elecciones de 2020".

Los correos electrónicos publicados anteriormente por el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley mostraron que, a finales de febrero de 2022, Thibault dijo que "Estoy trabajando para conseguir que el DOJ y el FBIHQ obtengan la aprobación para abrir un caso sobre la campaña de Trump et al. [sic] por conspirar para defraudar al Gobierno [de Estados Unidos] a través del esquema del elector. Este caso será trabajado por CR15".

La unidad de corrupción pública del FBI en cuestión - CR-15 - que había dirigido la Operación Arctic Frost fue disuelta por el director del FBI Kash Patel el año pasado.

El 6 de enero da nuevo combustible a la yihad de Thibault, implica que ahora tienen a Trump



Thibault envió un correo electrónico a principios de marzo de 2022 a múltiples agentes del FBI con"el último borrador de apertura" dirigido a Trump en relación al 6 de enero, según los recién obtenidos registros.

Grassley también publicó un correo electrónico de finales de febrero de 2022 en el que Thibault decía que "aquí está el borrador del lenguaje de apertura que discutimos." Grassley también hizo público un correo electrónico de ese mes en el que el agente del FBI decía que, "tuve una discusión con el equipo del caso, y creemos que hay predicación para incluir al expresidente de Estados Unidos Donald J. Trump como sujeto predicado."

Los recién obtenidos bureau registros muestran a Christopher Macrae, entonces el agente especial adjunto a cargo de la oficina de campo del FBI en Atlanta, envió un correo electrónico de finales de marzo de 2022 a Thibault con "Anexos" que incluían la "aprobación del director del FBI [Christopher Wray] para abrir una investigación con subtítulos" y la "aprobación por escrito del fiscal general [Merrick Garland] para abrir una investigación con subtítulos."

Thibault había indicado que estaba dispuesto a considerar investigar a Trump ya en marzo de 2017, según un documento que Grassley publicó.

El agente admitió que no tenían una pistola humeante pero prometió seguir buscando "cualquier cosa que encontremos"



El agente del FBI había dicho en un correo electrónico que "no estaba seguro de dónde comenzó el rumor" de que su oficina "se inclinaba por abrir [sic] un caso sobre la campaña de Trump", ya que admitió que "no estábamos cerca de abrir una PI/FI [investigación preliminar / investigación completa] sobre la campaña de Trump".

Pero Thibault agregó: "Lo que estamos haciendo: buscando agresivamente información de fuente abierta, HUMINT [inteligencia humana] info que podría predicar un caso." Dijo que "hemos, durante el último mes, estado colaborando activamente" con la Oficina de Campo de Washington del FBI en el esfuerzo y dijo que "continuaría conversaciones abiertas con" la sede del FBI "sobre lo que, si algo encontramos." Thibault dijo que "si nada más, queremos ser un recurso para ellos si tienen preguntas sobre el funcionamiento interno de las campañas políticas federales (contribuciones en especie, ley que prohíbe las contribuciones extranjeras, campañas de donantes de paja y Super Pacs/dinero oscuro)".

Incluso cuando Thibault se mostró dispuesto desde el principio a apuntar a Trump, Grassley cuestionó en el verano de 2022 los informes de los denunciantes que le habían llegado de que Thibault había "ordenado cerrar" una "vía de información adicional despectiva" sobre Hunter Biden." El senador escribió que Thibault "supuestamente ordenó cerrar el asunto sin dar una razón válida como exigen las directrices del FBI" y que"posteriormente intentó marcar indebidamente el asunto en los sistemas del FBI para que no pudiera abrirse en el futuro."

Los abogados de Thibault del bufete Morrison & Foerster se retractaron de estas afirmaciones en 2022. "Ha habido acusaciones de que el señor Thibault tomó ciertas medidas en las investigaciones por razones políticas partidistas", dijeron los abogados del entonces retirado agente del FBI . "El Sr. Thibault no supervisó la investigación sobre Hunter Biden [y] el Sr. Thibault da la bienvenida a cualquier investigación sobre estas falsas acusaciones, independientemente de su jubilación".

Las continuas revelaciones sobre el papel de Thibault en el uso del considerable poder del FBI para apuntar a Trump durante el 6 de enero probablemente echarán más leña al fuego, ya que los republicanos de la Cámara de Representantes se han comprometido a celebrar una audiencia pública con Jack Smith.

