Los republicanos sopesan deportar y desnaturalizar a los defraudadores públicos nacidos en el extranjero

En medio de las investigaciones en curso sobre el fraude público en Minnesota, los republicanos están preparando un proyecto de ley para hacer que tales esquemas sean delitos de deportación y parecen dispuestos incluso a explorar la desnaturalización de los ciudadanos condenados.

Minnesota, en concreto, se ha convertido en un punto caliente para la aplicación de la ley de inmigración a raíz de las revelaciones de fraude público generalizado vinculado a la comunidad de expatriados somalíes en Minneapolis. Reportajes virales del periodista independiente Nick Shirley y otros pusieron de relieve la prominencia de guarderías supuestamente falsas en la ciudad que recibían fondos públicos.

Esas revelaciones, y otras tramas de fraude, provocaron una ofensiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la zona que ha provocado enfrentamientos con la comunidad local.

"Hace tiempo que debería haberse hecho", dice el diputado Carter



En el podcast "John Solomon Reports" de esta semana, el congresista Buddy Carter, republicano de Georgia, destacó la importancia de un proyecto de ley para que los estafadores convictos de origen extranjero puedan ser deportados y desnaturalizados. La senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, ha patrocinado la medida en la cámara alta.

"Esto es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo y algo muy serio que debería llamar la atención de cualquiera que esté involucrado en cualquier tipo de estafa, cualquier tipo de actividad criminal, que resulte ser un ciudadano naturalizado o resulte ser un inmigrante, porque esto es algo que podría resultar en que realmente sean deportados o desnaturalizados, y debería resultar en eso", dijo.

"Este tipo de fraude es algo que no podemos tolerar como estadounidenses y particularmente como miembros del Congreso. Tenemos la responsabilidad de proteger el dinero de los contribuyentes".

Las políticas de Biden pueden haber permitido que florezca el fraude



Carter se refirió específicamente al asunto de las guarderías, destacando los cambios de normas bajo la administración Biden que, en su opinión, facilitaron que los malos actores defraudaran al sistema.

"Eliminaron una norma que obligaba a las guarderías a verificar al menos que los niños asistían realmente a sus instalaciones y que recibían fondos federales", dijo. "Y esto, por supuesto, condujo al fraude, que prosperó después".

Aún no está claro si la legislación obtendrá el apoyo suficiente para superar el filibusterismo del Senado y convertirse en ley.

En los últimos meses, las tramas de fraude han atraído una atención considerable en otros estados, incluidas algunas relacionadas con la comunidad somalí. A finales de diciembre, por ejemplo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine (DHHS) suspendió los pagos a la empresa somalí Gateway Community Services tras descubrir que el grupo facturó al Estado más de un millón de dólares de más.

