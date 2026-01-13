Patel despidió a los agentes 'corruptos' del FBI en la investigación anti-Trump Arctic Frost que 'armaron' la aplicación de la ley

Publicado por Just The News | Jerry Dunleavy 13 de enero, 2026

El director del FBI, Kash Patel, reveló este lunes que ya había despedido a los agentes "corruptos" del FBI involucrados en la investigación anti-Trump sobre las heladas árticas que habían "convertido en arma" a la agencia de seguridad, después de que el presidente Donald Trump compartiera este lunes nuevas revelaciones desenterradas por Just the News.

Un supervisor del FBI que se opuso abiertamente a Trump en las redes sociales jugó un papel crucial en encender la controvertida sonda Arctic Frost en 2022 relacionada con el 6 de enero, con el agente especial del buró presionando para agregar al ex presidente como sujeto formal de la investigación y haciendo circular artículos de activistas liberales y fuentes de noticias de izquierda para presentar su caso, según evidencia recientemente entregada al Congreso y publicado por Just the News durante el fin de semana.

"Estos agentes del FBI son escoria total, a su manera no mejores que los insurrectos de Portland, Minnesota, Los Angeles, etc. Más vale que Kash los saque, ¡YA!". Trump dijo en un post del lunes en su cuenta de Truth Social. "¡Lunáticos radicales de izquierda puestos por el'Auto Pen' [Biden] y Obama!".

Patel respondió rápidamente con un post propio en Truth Social.

"Gracias Sr. Presidente. Bajo su liderazgo, este FBI encontró a los actores corruptos y puso fin a su empleo el año pasado", dijo el director del FBI. "Estados Unidos votó por el fin de las fuerzas del orden armadas, y eso es lo que estamos cumpliendo".

El agente especial del FBI Timothy Thibault, que dejó su cargo de agente adjunto a cargo de su oficina de campo de Washington en agosto de 2022 después de que se hicieran públicas sus publicaciones sociales anti-Trump, organizó la comunicación electrónica inicial que autorizó el inicio de la sonda Arctic Frost.

También hizo circular artículos y podcasts por correo electrónico de puntos de venta anti-Trump como Just Security, NPR, el Daily Beast y The Washington Post, presionando para que se investigara penalmente a Trump en relación con la reunión del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. 6, 2021, disturbios en el Capitolio, los memos publicados por Just the News show.

Cuando los colegas de Thibault redactaron originalmente el documento de lanzamiento de la investigación para centrarse en la campaña de Trump y en sujetos afiliados y aún desconocidos, "Añadir DJT" fue garabateado en el borrador del memorando. Los correos electrónicos indican que Thibault estaba presionando para añadir a Trump al documento de lanzamiento de la investigación.

Las revelaciones incluyen correos electrónicos de 2022 en los que Thibault compartía artículos y podcasts críticos de Trump, incluido un memorándum de estilo acusatorio redactado por un exfuncionario del Departamento de Justicia de Obama.

Thibault también trató de promover la cobertura mediática de medios con perspectivas de izquierda, como NPR, así como podcasts producidos por The Daily Beast. Estos artículos se centraban en los supuestos delitos de Trump y en sus esfuerzos por anular las elecciones.

Un correo electrónico desenterrado de abril de 2022 mostraba a Thibault aprobando la apertura de Arctic Frost.

Estas revelaciones siguen poniendo en el punto de mira a Thibault, de quien los republicanos sostienen que mostró una extrema predisposición anti-Trump, demostró unadisposición a atacar a Trump al principio de su primer mandato, intentó marcha lenta o bloquear la investigación del FBI sobre Hunter Biden, y en abril de 2022 ayudó a desencadenar la investigación Arctic Frost -llevada a cabo posteriormente por el abogado especial Jack Smith- que condujo a cargos criminales contra Trump relacionados con el motín del Capitolio..

© Just The News