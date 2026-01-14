La inteligencia danesa advirtió el año pasado sobre los objetivos militares rusos y chinos hacia Groenlandia y el Ártico

Un velero en la región del Alto Ártico, en la costa oeste de Groenlandia. AFP / CORTESÍA DE TAMARA KLINK.

Mientras los dirigentes daneses restan importancia a la amenaza que suponen Rusia y China para Groenlandia en medio del deseo declarado del presidente Donald Trump de adquirir la isla helada, la Servicio Danés de Inteligencia de Defensa (DDIS) publicó recientemente una evaluación en la que advierte sin rodeos de las ambiciones militares rusas y chinas hacia Groenlandia y el Ártico, así como de su expansión en torno a ellas.

Trump dijo la semana pasada que Estados Unidos necesita Groenlandia "desde el punto de vista de la seguridad nacional" mientras argumentaba que el territorio autónomo helado propiedad de Dinamarca estaba "cubierto" de barcos rusos y chinos. Altos cargos daneses de política exterior y defensa no tardaron en intentar rebatir las afirmaciones de Trump, asegurando que no hay barcos rusos y chinos cerca de Groenlandia y llegando a decir que es "delirante" pensar que Rusia y China suponen una amenaza para la enorme isla helada.

Los medios de propaganda chinos y su Ministerio de Asuntos Exteriores se hicieron eco de los desmentidos daneses y afirmaron que Estados Unidos actuaba por interés propio y no por motivos de seguridad.

Sin embargo, el informe "Intelligence Outlook 2025" sobre la seguridad del Reino de Dinamarca, publicado el mes pasado, advertía ampliamente de que "China se está preparando para una presencia militar en el Ártico" y que "los intereses de China a largo plazo en el Ártico incluyen Groenlandia". El informe destacaba las actividades aéreas, marítimas y submarinas de China en el Ártico.

El informe de los servicios de inteligencia daneses señalaba además que los ejércitos de China y Rusia estaban colaborando más estrechamente en el Ártico, mostrando la creciente "DragonBear" alianza entre el Presidente chino Xi Jinping y el Presidente ruso Vladimir Putin. El informe señalaba que Rusia "utiliza todas las herramientas disponibles para vigilar y cartografiar las aguas entre Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe y el Reino Unido" como"parte de los preparativos para una posible confrontación con la OTAN" y mientras el Kremlin despliega submarinos, barcos y aviones cerca de Groenlandia.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidosevaluación anual de amenazas en 2025 también detalló las ambiciones rusas y chinas en el Ártico, afirmando específicamente que ambos enemigos de Estados Unidos tenían intereses estratégicos específicos en Groenlandia. La Estrategia Ártica del Pentágono -redactada en 2024 durante la Administración Biden- también advertía sobre la creciente cooperación militar rusa y china en el Ártico.

La Embajada de Dinamarca en Washington D.C. no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los políticos daneses -y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China- contraatacan a las preocupaciones de Trump



"Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional. Es muy estratégico", dijo Trump la semana pasada en el Air Force One. "Ahora mismo, Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional."

Trump añadió durante el fin de semana,"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China tomarán Groenlandia- y no voy a dejar que eso ocurra. ... De una forma u otra tendremos Groenlandia". El presidente dijo el domingo que "hay destructores y submarinos rusos, y destructores y submarinos chinos por todas partes" cerca de Groenlandia.

Esto ha provocado un aluvión de reacciones en contra por parte de los políticos daneses que restaron importancia a la amenaza que suponen Rusia y China, y el gobierno chino y sus brazos propagandísticos se han hecho eco directamente de algunos de los desmentidos de los daneses.

"Soy jefe del comité de defensa en Dinamarca. Es mi trabajo estar al tanto de la seguridad en Groenlandia y recibo toda la información relevante al respecto", dijo Rasmus Jarlov, presidente del Comité de Defensa del Parlamento danés, en X durante el fin de semana. "Puedo asegurarles que sus fantasías sobre una gran amenaza de China y Rusia contra Groenlandia son delirantes. Vosotros sois la amenaza. No ellos".

El Financial Times también reported durante el fin de semana que "diplomáticos nórdicos rechazaron las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre buques rusos y chinos operando cerca de Groenlandia, que ha invocado para justificar su deseo de arrebatar la vasta isla ártica a Dinamarca" y que "dos altos diplomáticos nórdicos con acceso a las sesiones informativas de inteligencia de la OTAN dijeron que no había señales de buques rusos y chinos o submarinos en los últimos años alrededor de Groenlandia."

"Simplemente no es cierto que los chinos y los rusos estén allí. He visto los informes de inteligencia. No hay barcos, no hay submarinos", habría dicho un alto diplomático al medio.

"La idea de que las aguas que rodean Groenlandia están plagadas de barcos o submarinos rusos y chinos no es cierta", declaró otro diplomático nórdico. "Están en el Ártico, sí, pero en el lado ruso".

La semana pasada, el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, también dijo a la prensa que"la imagen que se está pintando de barcos rusos y chinos justo dentro del fiordo de Nuuk y de inversiones chinas masivas que se están realizando no es correcta."

"No compartimos esta imagen de que Groenlandia está plagada de inversiones chinas... ni de que hay buques de guerra chinos arriba y abajo a lo largo de Groenlandia," Rasmussen también dijo..

El Global Times dirigido por el PCCh repitió estos desmentidos daneses la semana pasada con un artículo titulado "FM de Dinamarca rechaza afirmaciones de EEUU sobre Groenlandia 'cubierta' de barcos chinos; Washington no puede encubrir comportamiento hegemónico: experto.".

China a Trump: "Deje de utilizar la llamada amenaza de China"



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, también fue preguntado porlos comentarios de Trump de la semana pasada, argumentando que "instamos a Estados Unidos a que deje de utilizar la llamada "amenaza China" como pretexto para buscar beneficios egoístas."

Pero el informe de los servicios de inteligencia daneses pintó un panorama mucho más complicado de lo que sugieren los desmentidos de los políticos daneses, exponiendo también los objetivos militares chinos y rusos en el Ártico y el interés por la región de Groenlandia en particular. El informe también concluía que los rusos consideraban que el océano al este de Groenlandia era clave en cualquier guerra futura con la OTAN, y que China también tenía en el punto de mira a Groenlandia con fines estratégicos a largo plazo.

"Para Rusia, las aguas entre Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe y el Reino Unido -la llamada Brecha GIUK- forman la principal puerta marítima hacia y desde el Ártico. Así pues, la Brecha GIUK es vital para Rusia en caso de conflicto armado con la OTAN", evaluaba el informe. "En tal conflicto, Rusia trataría de interrumpir las líneas de suministro entre Estados Unidos y Europa desplegando submarinos de ataque capaces de atravesar la brecha GIUK sin ser detectados. Al mismo tiempo, Rusia trataría de vigilar y rastrear cualquier movimiento de submarinos de la OTAN dentro de la brecha".

El informe dejaba claro que Rusia estaba desplegando activos por aire y mar cerca de la costa de Groenlandia, señalando que "a pesar de la considerable distancia geográfica, Rusia despliega periódicamente submarinos, buques de superficie y aviones cerca tanto de Groenlandia como de las Islas Feroe, así como a lo largo de las aguas que las separan" y que Moscú también utiliza buques civiles que navegan cerca de Groenlandia"para llevar a cabo tareas como la vigilancia en nombre del Estado ruso".

"Aunque las empresas chinas han mostrado interés en invertir en Groenlandia, esto no ha producido hasta ahora resultados tangibles", añade el informe danés. "No obstante, los intereses árticos a largo plazo de China incluyen Groenlandia, y se espera que continúe buscando la cooperación con Groenlandia, particularmente en investigación pero también en empresas comerciales."

La evaluación de inteligencia señaló que "para Estados Unidos, el Ártico representa la primera y más crucial línea de alerta temprana en caso de un conflicto de grandes potencias con Rusia o China". El informe señalaba los sistemas de radar de la base espacial estadounidense de Pituffik, en el norte de Groenlandia, que "desempeñan un papel central en la detección de misiles hostiles que se dirigen hacia el territorio continental de Estados Unidos.".

Mapas de inteligencia daneses detallan los movimientos rusos y chinos en el Ártico y cerca de Groenlandia



Los mapas incluidos en la evaluación del espionaje también incluían ilustraciones visuales de por qué Groenlandia se considera un lugar tan estratégico y cómo Rusia y China están operando militarmente en la región.

El informe de inteligencia danés describía el Atlántico Norte como "Una puerta al Ártico" y afirmaba que "Rusia utiliza todas las herramientas disponibles para vigilar y cartografiar las aguas entre Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe y el Reino Unido." El informe evaluaba que "esta vigilancia forma parte de los preparativos para una posible confrontación con la OTAN".

El informe también trazaba "Posibles trayectorias para misiles de largo alcance en caso de guerra" y dejaba claro que "la trayectoria más corta entre Norteamérica y Rusia es sobre el Polo Norte" y afirmaba que "el mapa muestra posibles trayectorias para misiles lanzados por Rusia contra Estados Unidos".

Las rutas de lanzamiento de misiles trazadas por la inteligencia danesa incluían cruzar Alaska, Canadá, el Ártico más amplio y Groenlandia.

La evaluación de inteligencia también afirmaba que "China busca la capacidad de operar submarinos en el Ártico" en parte porque "el Ártico proporciona una ubicación ideal para lanzar misiles nucleares contra objetivos en todo el hemisferio norte, ya que los cortos tiempos de vuelo los hacen más difíciles de defender" y porque "la región también ofrece la ventaja de que los submarinos pueden esconderse fácilmente bajo la capa de hielo del Ártico."

El informe afirmaba que el funcionamiento de tales submarinos bajo la capa de hielo del Ártico era una capacidad deseada tanto por Estados Unidos como por Rusia, y que "China también está decidida a adquirir esta capacidad", lo que explica el "creciente interés" de China por desarrollar esta capacidad en el Ártico.

En relación con esto, la evaluación de inteligencia dejaba claro que "China se está preparando para una presencia militar en el Ártico", ya que subrayaba que "rompehielos y buques de investigación chinos operan en el Ártico y han realizado ejercicios de patrulla conjuntos con Rusia en la región" y que "China aspira a desarrollar la capacidad para realizar operaciones militares independientes en el Ártico".

El mapa incluía la"ruta marítima más utilizada al norte de Rusia", que incluía una ruta a través del estrecho de Bering entre Rusia y Alaska, la costa norte de Rusia y una ruta que cortaba entre los Estados nórdicos y Groenlandia.

Este mapa también detallaba los vuelos de patrulla conjuntos llevados a cabo por Rusia y China al norte del estrecho de Bering en 2024, los buques guardacostas rusos y chinos patrullando conjuntamente el océano Ártico ese mismo año, y los buques de investigación chinos realizando expediciones árticas en 2025, lo que demostraba "la ambición de China de operar tanto buques de superficie como submarinos en aguas árticas".

Los daneses detallan la cooperación DragonBear en el Ártico



La evaluación del espionaje danés señaló que "Rusia y China profundizan la cooperación ártica - con una potencial dimensión militar" a la asociación en la gélida región. Putin y Xi declararon una asociación "sin límites" a principios de 2022, justo antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, una guerra en la que China ha ofrecido ayuda clave a los rusos en los años posteriores. El informe de espionaje decía que la asociación se extiende al Ártico.

"Rusia prosigue su fortalecimiento militar, y China sigue desarrollando su capacidad para operar tanto submarinos como buques de superficie en la región. Rusia sigue siendo la potencia militar más fuerte del Ártico, pero se ve desafiada por Occidente. En consecuencia, Rusia hará valer cada vez más sus intereses mediante un enfoque de mayor confrontación, tanto política como militarmente", señala el informe. "Rusia se ve presionada, entre otras cosas, por las sanciones occidentales y, por tanto, tratará de profundizar su cooperación ártica con China y permitir a este país un mayor acceso al Ártico ruso".

El informe añadía:"China también tratará de aprovechar la pericia y experiencia rusas en el Ártico como escenario militar. Rusia conserva una ventaja tecnológica y operativa, especialmente en la operación de submarinos de ataque bajo el hielo y en la construcción de rompehielos de propulsión nuclear. Ambos países podrían realizar ejercicios conjuntos en el Ártico ruso en 2026. Para ambos países, los ejercicios conjuntos dentro y fuera del Ártico servirían también como señal estratégica a Estados Unidos y Occidente".

China busca la paridad con Rusia y las capacidades de misiles sub-lanzados de Estados Unidos



El informe de inteligencia subrayaba las intenciones rusas y chinas para la región ártica -incluyendo asegurar ubicaciones submarinas de primera para lanzar sus armas nucleares contra Estados Unidos en caso de guerra.

El informe añadía que"las ambiciones militares de China en el Ártico están estrechamente ligadas a su rivalidad estratégica con Estados Unidos" y que "aunque China no tiene actualmente presencia militar en el Ártico, aspira a desarrollar una capacidad independiente para operar tanto buques de superficie como submarinos en aguas del Ártico en un plazo de cinco a diez años. El objetivo a largo plazo de China es desplegar submarinos con misiles bajo el hielo, alcanzando así la misma capacidad nuclear de segundo ataque que Rusia y Estados Unidos".

La evaluación del espionaje también afirmaba que las ambiciones rusas y chinas en la región helada estaban vinculadas tanto a la economía como a la seguridad.

"Rusia tiene ambiciosos planes militares y civiles para todo su territorio ártico", decía el informe. Sus planes de rearme están dirigidos a mantener la superioridad militar regional, con especial énfasis en el control de las rutas de acceso al Ártico ruso. ... Rusia ya está imponiendo restricciones a la navegación en ciertas aguas al norte de Rusia más allá de lo que permite el derecho marítimo internacional, y estas restricciones pueden endurecerse aún más".

El informe decía que Rusia también "busca explotar los vastos recursos naturales dentro de su territorio ártico."

"China también tiene intereses económicos a largo plazo en el Ártico, buscando acceso tanto a las rutas marítimas como a los recursos naturales", añadía la evaluación. "El acceso sin restricciones a las rutas marítimas del Ártico pretende reducir la dependencia de China de rutas como el Canal de Suez y el Estrecho de Malaca, que, si se bloquean durante una crisis, podrían tener un impacto significativo en la economía china. El acceso a los recursos naturales del Ártico también permitiría a China importar energía y minerales de múltiples fuentes de todo el mundo".

Las evaluaciones estadounidenses también advierten de amenazas rusas y chinas en el Ártico y cerca de Groenlandia

El ODNI evaluó en 2025 que Rusia y China están cooperando más estrechamente en el Ártico, y que ambos adversarios extranjeros de EEUU tienen intereses estratégicos en Groenlandia y sus alrededores.

La Estrategia Ártica del Departamento de Defensa, publicada en el último año de la Administración Biden, también advertía de que "las actividades de la RPC y Rusia en el Ártico -incluida su creciente cooperación-, la ampliación de la OTAN y los crecientes efectos del cambio climático anuncian un entorno de seguridad ártico nuevo y más dinámico" y que "estos cambios, así como la creciente cooperación entre Rusia y la RPC, tienen el potencial de alterar la estabilidad y el panorama de amenazas del Ártico."

El informe del Pentágono de la era Biden añadía que "la RPC y Rusia están colaborando en el Ártico a través de múltiples instrumentos de poder nacional" y que "su creciente alineamiento en la región es preocupante".

El Pentágono de Biden también dijo que la Fuerza Conjunta del ejército estadounidense, junto con los aliados de Estados Unidos,"continuará llevando a cabo operaciones de rutina en la región", incluyendo "la continuación de patrullas aéreas y marítimas con los aliados en toda la región del Ártico para incluir áreas como la brecha Groenlandia-Islandia-Reino Unido."

Trump sigue presionando por Groenlandia



Trump dijo el domingo en el Air Force One que Groenlandia debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos mientras criticaba la capacidad de Dinamarca para protestar por la isla helada autónoma.

"Groenlandia debería hacer el trato porque Groenlandia no quiere ver a Rusia o China tomar el control", dijo Trump. "Básicamente, su defensa son dos trineos tirados por perros. ¿Lo sabéis? ¿Sabes cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros".

Los líderes de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido publicaron a principios de este mes una declaración conjunta en la que argumentan que "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y sólo a ellos, decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia".

Los cinco principales partidos políticos de Groenlandia lanzaron el viernes su propia declaración conjunta en la que afirmaban que "como líderes de los partidos groenlandeses, nos gustaría subrayar una vez más nuestro deseo de que termine el desprecio de EEUU hacia nuestro país".

"No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", dijeron los partidos.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Groenlandia y Dinamarca tienen previsto reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance el miércoles.

