DeSantis anuncia sesión legislativa especial para la redistribución de distritos

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció este miércoles que convocará una sesión legislativa especial para la redistribución de distritos.

"Hoy, anuncié que convocaré una Sesión Especial de la Legislatura centrada en la redistribución de distritos para asegurar que los mapas del Congreso de Florida reflejen con precisión la población de nuestro estado", publicó en X.

"Cada residente de Florida merece ser representado de manera justa y constitucional. Esta Sesión Especial tendrá lugar después de la sesión legislativa regular, lo que permitirá a la Legislatura centrarse primero en los problemas apremiantes que enfrentan los floridanos antes de dedicar toda su atención a la redistribución de distritos del Congreso en abril."

El anuncio se produce después de que los estados liderados por el Partido Republicano de Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio ya hayan redibujado sus mapas del Congreso en un esfuerzo por dar a los republicanos más escaños en las elecciones de mitad de mandato de 2026. Mientras tanto, en noviembre, los votantes de California aprobaron la Proposición 50, un nuevo mapa del Congreso que posibilita cinco escaños más para los demócratas en la Cámara de Representantes, después de que Texas aprobara su propio plan de redistribución de distritos para ayudar a los republicanos a conseguir cinco escaños.

