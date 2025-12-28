Voz media US Voz.us
La policía italiana detiene a 9 personas acusadas de recaudar fondos para Hamás

La policía italiana ha detenido a nueve personas acusadas de canalizar millones de euros a Hamás durante más de dos años.

Manifestantes sostienen banderas del grupo militante palestino Hamás

Nicholas Ballasy - Just The News

La policía italiana ha detenido a nueve personas acusadas de canalizar millones a Hamás durante un periodo de más de dos años.

Los individuos habrían recaudado los fondos bajo la apariencia de ayuda humanitaria para civiles palestinos y los habrían enviado al grupo militante a través de un "complejo sistema de recaudación de fondos", según la policía.

Más de 8 millones de euros en activos han sido incautados como parte de la investigación, según los informes.

La policía dijo que los sospechosos están "acusados de llevar a cabo operaciones de financiación que se cree que han contribuido a actividades terroristas."

