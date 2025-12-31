La Marina aumenta las pruebas de aptitud física a dos veces al año a partir de enero

Publicado por Misty Severi 31 de diciembre, 2025

La Marina de los Estados Unidos anunció el martes que aumentaba su evaluación anual de aptitud física a dos veces al año, a partir de 2026, realizándose las pruebas durante los dos ciclos de evaluación de aptitud física que comienzan en enero y julio.

El cambio en el Programa de Preparación Física de la Armada devuelve a los militares a sus estándares anteriores a la pandemia de COVID-19, que redujo las pruebas a sólo una vez al año en 2021.

El cambio también se alinea con la orden del Secretario de Guerra Pete Hegseth en septiembre de que todas las ramas de las fuerzas armadas realicen dos pruebas de aptitud física al año. En el caso de la Armada, los marineros que desempeñan funciones de combate realizarán el PFA y la Evaluación de Aptitud Física para el Combate, mientras que los marineros normales realizarán el PFA dos veces.

"Para la mayoría de nuestros marineros fuera de nuestros grados de armas de combate, será la prueba PT que tomamos ahora. Sólo se hará dos veces al año", dijo el Oficial Jefe de la Armada John Perryman a Task & Purpose.

La evaluación consiste en una evaluación de la composición corporal y la prueba de preparación física de la Armada. La prueba de preparación consistirá en una combinación de flexiones, planchas y una carrera de 1,5 millas.

Todos los fracasos PFA antes de 2026 se están restableciendo a cero, pero tres fallos en el transcurso de cuatro años en adelante harán que los marineros no sean elegibles para el servicio, de acuerdo con Task & Purpose. Las mujeres embarazadas recibirán un aplazamiento de un año en las pruebas.

