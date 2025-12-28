La Junta de Libertad Condicional de Massachusetts aprueba la liberación de 39 convictos por asesinato tras el fallo del Tribunal Superior del Estado

Publicado por Nicholas Ballasy - Just The News 28 de diciembre, 2025

La Junta de Libertad Condicional de Massachusetts ha concedido la libertad condicional a 39 personas condenadas por asesinato que habían sido condenadas originalmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras una histórica decisión del Tribunal Supremo Judicial del estado que puso patas arriba las prácticas de imposición de penas para un grupo específico de delincuentes.

En virtud de la sentencia de 2024 Commonwealth contra Mattis, el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts sostuvo que es inconstitucional imponer penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a personas que tenían 18, 19 o 20 años en el momento de cometer el delito. El tribunal definió a quienes se encuentran en ese rango de edad como "adultos emergentes".

Como resultado, individuos que antes no tenían oportunidad de salir en libertad pasaron a ser elegibles para audiencias de libertad condicional. En los últimos meses, la Junta de Libertad Condicional ha tramitado decenas de casos bajo ese marco, aprobando en última instancia la excarcelación de 39 condenados por asesinato mientras denegaba la libertad condicional a otra docena.

El fiscal, preocupado por las familias de las víctimas

El fiscal del distrito de Plymouth, Timothy Cruz, criticó las acciones de la junta, argumentando que el uso de la juventud en el momento del crimen como base para la liberación convierte efectivamente la elegibilidad para la libertad condicional en lo que él llamó una "tarjeta para salir de la cárcel". Cruz también sostuvo que el enfoque de la junta no reconoce adecuadamente el sufrimiento de las familias de las víctimas ni garantiza que se proteja la seguridad pública.

La Junta de Libertad Condicional hizo hincapié en que sus decisiones se guían por normas legales y una evaluación exhaustiva de la rehabilitación de cada individuo y su preparación para la libertad supervisada. Un portavoz de la junta dijo que el proceso se esfuerza por equilibrar la responsabilidad, la seguridad pública y el respeto a las víctimas y supervivientes.

La sentencia Mattis ha tenido amplias implicaciones más allá de estas excarcelaciones: cientos de individuos condenados por delitos graves en Massachusetts tienen ahora el derecho legal a que sus condenas a cadena perpetua sean revisadas bajo el marco de elegibilidad de libertad condicional del estado.

