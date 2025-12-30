La Administración de Pequeñas Empresas suspende las subvenciones para Minnesota en medio de un escándalo de fraude

Publicado por Misty Severi 30 de diciembre, 2025

La administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler dijo el lunes que está pausando la financiación anual de su departamento a Minnesota mientras investiga un presunto fraude en un programa de préstamos de la era COVID.

La funcionaria de la administración Trump dijo que su departamento estaba investigando 430 millones de dólares en presunto fraude del Programa de Protección de Pagos en todo el estado.

Minnesota también ha sido acusada de permitir que esquemas de fraude generalizados se infiltren en otros programas financiados con fondos públicos, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, y roben millones de dólares de los contribuyentes.

"Esta Administración no seguirá entregando cheques en blanco a los defraudadores", publicó Loeffler en X. "No descansaremos hasta limpiar las redes criminales que han estado robando a los contribuyentes estadounidenses".

La pausa se produce después de que Loeffler enviara la semana pasada al gobernador demócrata de Minnesota Tim Walz una carta en la que exponía los desembolsos de al menos 2.5 millones de dólares en PPP y Préstamos por Desastres por Lesiones Económicas que supuestamente fueron enviados a personas acusadas como parte de una amplia investigación sobre el fraude relacionado con los programas de servicios sociales de Minnesota, según The Hill.

Los programas PPP y EIDL se crearon durante la pandemia del COVID-19 para ayudar a los estadounidenses con dificultades. Pero el Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes ha abierto una investigación sobre presuntos "fraudes y ocultaciones" dentro de ambos programas.

La oficina de Walz ha dicho a The Hill que no tenía "ningún papel" en la administración de los fondos PPP y EIDL, pero el gobernador ha abierto una auditoría de terceros en 14 programas de alto riesgo bajo el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota.

© Just The News