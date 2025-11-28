Black Friday: Los estadounidenses se preparan para gastar $1 billón (trillion) esta temporada de compras navideñas

Publicado por Brett Rowland | The Center Square 28 de noviembre, 2025

Más de la mitad de todos los estadounidenses planean comprar cosas durante el fin de semana festivo de cinco días, inicio de una temporada de compras minoristas en la que se prevé que los consumidores gasten más de un billón (trillion) de dólares.

Unos 186,9 millones de personas tienen previsto comprar desde el Día de Acción de Gracias hasta Cyber Monday, según una encuesta de consumidores de la National Retail Federation y Prosper Insights & Analytics. Esto supone unos 3 millones de compradores más que el año pasado, cuando unos 183,4 millones de personas llegaron a las tiendas para gastar más de 970.000 millones de dólares.

"Las fiestas son una parte importante de los presupuestos de muchos consumidores, y esa tendencia es especialmente cierta esta temporada", dijo Katherine Cullen, vicepresidenta de Industria y Perspectivas del Consumidor de la NRF. "Como se espera un número récord de compradores este fin de semana de Acción de Gracias, los minoristas están preparados para satisfacer las necesidades de los consumidores con gran valor y conveniencia."

Las ventas minoristas en noviembre y diciembre crecerán entre un 3,7% y un 4,2%

La previsión anual de vacaciones de la Federación Nacional de Minoristas proyecta que las ventas minoristas en noviembre y diciembre crecerán entre un 3,7% y un 4,2% por encima de 2024. El gasto total se estima en entre 1,01 y 1,02 billones de dólares.

En comparación, las ventas navideñas de 2024 aumentaron un 4,3% respecto a 2023 y alcanzaron los 976.100 millones de dólares,según la federación. Los minoristas se mantienen optimistas a pesar de los desafíos económicos.

"Los consumidores estadounidenses pueden ser cautelosos en el sentimiento, sin embargo, siguen siendo fundamentalmente fuertes y continúan impulsando la actividad económica de Estados Unidos", dijo el presidente y CEO de la NRF, Matthew Shay. "Seguimos siendo optimistas sobre la temporada de compras navideñas".

Los consumidores planean gastar una media de 890,49 dólares por persona este año

La última encuesta sobre las fiestas reveló que los consumidores prevén gastar una media de 890,49 dólares por persona este año. Esta cifra incluye regalos, comida, decoración y artículos de temporada. Es la segunda cifra más alta en los 23 años de historia de la encuesta.

El economista jefe de la NRF Mark Mathews dijo que los minoristas han intentado mantener los precios bajos.

"La economía ha seguido mostrando ssorprendente resistencia en un año marcado por la incertidumbre comercial y la persistente inflación", dijo. "Mientras los aranceles han inducido un repunte de los precios al consumo, los minoristas han tratado de mantener la línea de precios dada la incertidumbre sobre las políticas comerciales".

Se prevé un descenso de la contratación estacional en comparación con el año pasado

Se prevé que la contratación estacional caiga en comparación con el año pasado. La NRF espera que los minoristas contraten entre 265.000 y 365.000 trabajadores estacionales. Eso es una disminución significativa de 442,000 contrataciones estacionales en 2024.

El Día de Acción de Gracias suele marcar el inicio de la temporada de compras navideñas.

Muchos estadounidenses consideran las compras una parte integral de sus celebraciones de Acción de Gracias. También lo ven como una de las mejores maneras de conseguir ofertas en regalos, según Phil Rist, vicepresidente ejecutivo de estrategia de Prosper Insights & Analytics.

"De los que planean aprovechar las rebajas, más de la mitad dicen que es porque las ofertas son demasiado buenas para dejarlas pasar", dijo. "Otros apuntan a la tradición o simplemente dicen que les gusta empezar sus compras navideñas durante el fin de semana largo".

Al menos el 58% de los consumidores declararon que ya habían comenzado las compras navideñas

A principios de noviembre, el 58% de los consumidores declararon que ya habían empezado las compras navideñas. Esta cifra coincide en gran medida con la de años anteriores. Por término medio, los compradores navideños han completado alrededor del 26% de sus compras previstas.

Los principales artículos que los consumidores tienen previsto regalar este año son ropa y accesorios (50%), tarjetas regalo (43%) y juguetes (32%), según la NRF.

La encuesta preguntó a 8.000 adultos sobre las compras navideñas. Se realizó del 31 de octubre al 6 de noviembre y tiene un margen de error de más o menos 1,1 puntos porcentuales.

