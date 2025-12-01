El nuevo frente demócrata: conseguir que los ataques a las narcolanchas sean calificados como "crímenes de guerra" o "asesinatos"

Publicado por Israel Duro 1 de diciembre, 2025

Los políticos demócratas se aferran a un informe publicado por varios medios de izquierda que asegura que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó un segundo ataque sobre una presunta narcolancha con la consigna de "no dejar supervivientes".

Mientras que el propio Hegseth califica la información de "fake news", varios congresistas del Partido Azul se apresuraron a aparecer en programas de televisión o en las redes sociales para calificar como "crimen de guerra" las acciones de la Administración.

Entre ellos se encontraba el senador Mark Kelly, que está siendo investigado por el Pentágono por su participación en un vídeo en el que llamaba a los militares a desobedecer lo que él y otros compañeros calificaron como "órdenes ilegales".

"No somos Rusia. No somos Irak. Nos regimos por un estándar muy alto de profesionalismo"

Entrevistado en el programa de CNN’s State of the Union, Kelly cargó duramente contra Trump y Hegseth, y aseguró que estaríamos ante "un crimen de guerra" -a pregunta de la presentadora- si las publicaciones de medios como el Washington Post o The Boston Globe sobre esa segunda pasada de aviones estadounidenses para rematar a los heridos en el primer ataque se confirmaba:

"Parece que sí. Si eso es cierto, si lo que se ha informado es exacto, me preocupa mucho que alguien en esa cadena de mando haya cruzado una línea que nunca debería cruzar. No somos Rusia. No somos Irak. Nos regimos por un estándar muy alto de profesionalismo".

Crimen de guerra o "claro asesinato"

Una línea que el también senador demócrata Chris Van Hollen siguió en ABC. El congresista por Maryland apuntó que lo ocurrido sería "un crimen de guerra" si se sigue la retórica de la Administración Trump de que estamos en "una guerra contra el narco". Para quienes no compran esa idea, como es su caso, se trataría de "un claro asesinato".

El segundo planteamiento de Van Hollen significaría que incluso los caídos en el primer ataque ya serían víctimas de un asesinato.

"Lo que digo es que, si toda su teoría es errónea, se trata de un asesinato desde el primer momento, y creo que, como sabes, la opinión jurídica predominante aquí es que han inventado esta ridícula teoría jurídica. Pero incluso si aceptas su teoría, se trata de un crimen de guerra, por lo que creo que el secretario de Defensa debería rendir cuentas por dar ese tipo de órdenes".

Kaine reintroduce un proyecto de ley sobre poderes bélicos

Posteriormente, el senador Tim Kaine se hizo eco de sus colegas en CBS y anunció la reintroducción de un proyecto de ley bipartidista (cuenta con el apoyo del republicano Rand Paul) sobre los poderes bélicos que exigirían la aprobación del Congreso para cualquier posible acción militar contra Venezuela.

"Actuaré junto con mis colegas, el senador Schumer, el senador Paul y el senador Schiff, de inmediato en caso de que se produzca una acción militar".

El senador por Virginia apuntó que el primer intento de aprobar una versión anterior fracasó, pero que la situación actual ha hecho cambiar los números en la Cámara Alta: "Eso fue antes de que se acumularan todos estos activos alrededor de Venezuela y antes de que el presidente Trump dijera que era necesario cerrar el espacio aéreo".