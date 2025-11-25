La Casa Blanca dice que el DOJ apelará el sobreseimiento del caso Comey

Publicado por Misty Severi 25 de noviembre, 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes que el Departamento de Justicia apelará la desestimación que hizo una juez federal más temprano ese día del caso federal contra el ex director del FBI James Comey.

La juez desestimó los casos contra Comey y la fiscal general demócrata de Nueva York Letitia James tras determinar que la fiscal federal, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente.

Comey fue acusado en septiembre de obstrucción a la justicia y de hacer una declaración falsa ante el Congreso en 2020. Se declaró inocente de ambos cargos.

"Todo el mundo sabe que James Comey mintió al Congreso, está más claro que el agua", dijo Leavitt a Fox News. "Este juez tomó una acción sin precedentes para desestimar estos casos para proteger a James Comey y Letitia James de la rendición de cuentas sobre la base de un fallo técnico."

La Administración no está de acuerdo con ese fallo técnico", continuó. "Creemos que la abogada en este caso, Lindsay Halligan, no sólo está extremadamente cualificada para este cargo, sino que, de hecho, fue legalmente designada, y sé que el Departamento de Justicia apelará esto en muy poco tiempo, así que tal vez James Comey debería echar el freno en su vuelta de la victoria."

Comey también reconoció en un vídeo de Instagram el lunes que el despido no era el final de la lucha legal, afirmando que sabe que el presidente Donald Trump probablemente volverá a ponerle en el punto de mira e incluso presentará cargos adicionales.

"Mi actitud va a ser la misma", insistió Comey. "Soy inocente, no tengo miedo y creo en un poder judicial federal independiente".

Misty Severi es reportera de noticias de Just The News. Puedes seguirla en X para más cobertura.

