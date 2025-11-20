Un informe sobre medicina de género en jóvenes encargado por el HHS sigue encontrando daños después de la revisión por pares y revela los nombres de los autores

Publicado por Just The News 20 de noviembre, 2025

La científica social Lisa Littman se puso una diana en la espalda hace siete años al documentar la "disforia de género de inicio rápido" en jóvenes, lo que la llevó a abandonar la Universidad de Brown después de que la escuela de la Ivy League intentara desacreditar su investigación insinuando que su estudio había sido retractado en lugar de ligeramente revisado.

Otro editor retractó un trabajo posterior del ROGD bajo la amenaza de un boicot académico y la exigencia de despedir al editor de la revista, el pionero en la investigación de la disforia de género Kenneth Zucker, alegando que carecía de "consentimiento informado" para su uso de datos de encuestas de inclusión voluntaria.

Ahora, los defensores de dar a los niños sanos bloqueadores de la pubertad, hormonas sexuales para ambos sexos y cirugías para extirpar los senos y los genitales tienen un nuevo objetivo: los autores recientemente identificados de "pediatric gender dysphoria" revisión sistemática encargada por la administración Trump,que concluye que la evidencia global no apoya dichas intervenciones.

El informe final del miércoles hizo "ediciones bastante menores" al original publicado esta primavera, el periodista especializado en medicina de género dijo Ben Ryan en el New York Sun, documentado en la errata de 3 páginas que ahora se adjunta al informe.

Una corrección notable: Los autores olvidaron matizar que un hallazgo "estadísticamente significativo" de pequeña mejoría en "congruencia transgénero" a partir del tratamiento era sólo "en varones".

También hay un nuevo suplemento de 241 páginas con revisiones por pares del informe reclutadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, más prominentemente por la Asociación Psiquiátrica Americana, y las respuestas de los autores a cada una de ellas.

El HHS subrayó que la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrinología -fuertes partidarias de la llamada atención de afirmación de género para menores- rechazaron sus invitaciones.

Elogió a la APA, otro partidario del GAC, por participar como único revisor institucional entre nueve. El informe de cuatro páginas de la APA afirmaba que "la metodología subyacente carece de la suficiente transparencia y claridad para que sus conclusiones puedan tomarse al pie de la letra" y que "los elementos clave... no se explican suficientemente o están ausentes".

La Asociación Médica Americana y la AAP "vendieron la mentira de que los procedimientos químicos y quirúrgicos de rechazo del sexo podían ser buenos para los niños", dijo el miércoles el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., utilizando el mismo tono de confrontación que cuando su agencia publicó el original.

"Traicionaron su juramento de primero no hacer daño" e "infligieron daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables", lo que es "mala praxis", dijo también.

Las conclusiones de los autores desacreditan los "procedimientos pediátricos de rechazo del sexo" y confirman las conclusiones de la Comisión Make America Healthy Again, según las cuales "los procedimientos innecesarios y los riesgos para la salud a largo plazo, como la infertilidad, son el subproducto de la medicalización excesiva de los niños", señaló el HHS.

"Procedimientos de rechazo del sexo" parece que se sugirió por primera vez como sustituto de "afirmación del género" y como alternativa a la "modificación de los rasgos sexuales" propuesta por el HHS, justo una semana después de la publicación del informe original, acuñado por el Centro de Ética y Políticas Públicas. También se utiliza en la página de "prioridades" del subsecretario de Sanidad.

El consejo editorial del Washington Post elogió el informe final, aunque bajo el cauteloso titular "Lo que aún no sabemos sobre la transición médica pediátrica".

Ahora que se ha hecho pública la identidad de los autores, queda claro que "no son maniáticos ideológicos", sino "investigadores reflexivos", decía el editorial. "Es justo decir que su trabajo ha resistido el escrutinio, con pequeñas actualizaciones", y que la conclusión principal "se hace eco de los resultados de revisiones sistemáticas en otros países."

Aunque el editorial no está de acuerdo con las conclusiones del informe de que "no es ético" proporcionar CAG a menores en un ensayo de investigación "hasta que el estado de la evidencia sugiera un perfil favorable de riesgo/beneficio para la intervención estudiada", da crédito al informe por "iniciar una conversación muy necesaria. Los científicos deberían continuarla".

El informe final coincide con un gran cambio en el Hemisferio Sur, con el gobierno de Nueva Zelanda siguiendo el ejemplo del Reino Unido al detener la prescripción de "análogos de la hormona liberadora de gonadotropina" -bloqueadores de la pubertad- para nuevos pacientes que buscan tratamiento para la "disforia o incongruencia de género".

Los revisará de nuevo cuando finalice el ensayo clínico del Reino Unido sobre ese uso, dijo el ministro de Sanidad, Simeon Brown, quien señaló que Finlandia, Noruega y Suecia han adoptado "salvaguardias" similares para alinear las decisiones "con la mejor evidencia disponible".

Gender-critical Genspect NZ lo calificó"una corrección atrasada", dado que el país "tiene una de las tasas de prescripción de bloqueadores de la pubertad más altas del mundo, lo que nos convierte en un caso atípico."

El Gobierno de Alberta (Canadá) invocó una cláusula "notwithstanding" clause para proteger de recursos legales tres proyectos de ley relacionados con la transexualidad, entre ellos uno que prohíbe los CAG a los menores, informó la CBC. La primera ministra, Danielle Smith, lo calificó como "una de las accionesde mayor consecuencia que nuestro Gobierno tomará durante nuestro mandato".

La Asociación Médica de Alberta arremetió contra el gobierno por la medida, una respuesta a una reciente sentencia judicial, sin señalar que este tipo de restricciones están en consonancia con gran parte de Europa y ahora con EE.UU. El presidente Brian Wirzba afirmó que se deshacía de "estándares de atención basados en la evidencia que se han administrado de forma segura y responsable durante años para apoyar a los niños y las familias."

El gran cambio entre los informes de primavera y otoño del HHS es la revelación pública de los nueve autores, a quienes el HHS ocultó inicialmente para "ayudar a mantener la integridad de este proceso" en medio de la revisión por pares. (El HHS los identificó en privado ante el periodista científico Jesse Singal, que los calificó de"escépticos informados que se han adentrado en la maleza" de la medicina de género juvenil.)

Varios están asociados a la Sociedad para la Medicina de Género Basada en la Evidencia, "la bestia negra de los activistas trans" y supuesto grupo de odio según determinó el Southern Poverty Law Center, según el extenso artículo de Substack de Ryan sobre los nueve autores, cuya "política personal" describió como "inclinada hacia la izquierda" en la media.

Entre ellos se encuentra la cofundadora de SEGM, Evgenia Abbruzzese, que se puso una diana en la espalda en 2023 al escudriñar lo que considera la débil base de pruebas de la CAG en menores en el Journal of Sex and Marital Therapy. La investigadora principal del Manhattan Institute Leor Sapir, que investiga los protocolos de transición medicalizados, es otra.

Varios tienen afiliación universitaria: los bioeticistas Farr Curlin, de la Universidad de Duke, y el filósofo Moti Gorin, de la Universidad Estatal de Colorado, y los psiquiatras Kristopher Kaliebe, de la Universidad del Sur de Florida, y Kathleen McDeavitt, de la Universidad de Baylor. El endocrinólogo Michael Laidlaw y el especialista en medicina basada en la evidencia Yuan Zhang también contribuyeron.

Uno de los autores,el filósofo del género del MIT Alex Byrne, se dio a conocer tras la publicación del original, argumentando que el anonimato era necesario a la luz de la "reacción hostil" a una obra escrita mayoritariamente por "liberales". Su esposa es la investigadora sexual Carole Hooven, que dejó Harvard tras una campaña de cancelación basada en su comentario público de que "el sexo es binario y biológico".

Su "revisión paraguas" de revisiones sistemáticas, "incluyendo varias que han informado a las autoridades sanitarias en Europa", encontró que la "calidad general de las pruebas relativas a los efectos de cualquier intervención sobre los resultados psicológicos, la calidad de vida, el arrepentimiento o la salud a largo plazo, es muy baja", dice el resumen ejecutivo.

Aunque las pruebas de los daños también son "escasas", los autores subrayan que esto "puede reflejar el período relativamente corto de tiempo transcurrido desde la adopción generalizada del modelo de tratamiento médico-quirúrgico; el fracaso de los estudios existentes para seguir e informar sistemáticamente de los daños; y el sesgo de publicación".

Citaba el politizado proceso de redacción de las Normas de Atención 8 de la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transexual, en el que la subsecretaria del HHS del gobierno de Biden Rachel Levine presionó a los redactores para que eliminaran los mínimos de edad para el tratamiento.

Aunque "las asociaciones médicas estadounidenses desempeñaron un papel clave a la hora de crear la percepción de que existe un consenso profesional en apoyo de la transición médica pediátrica", éste se limita a "un pequeño número de comités especializados, influidos por WPATH", señala el resumen, que cita pruebas de que las asociaciones "han reprimido la disidencia y sofocado el debate" entre sus miembros.

