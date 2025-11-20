La Fuerza Aérea elige Tennessee como base para la nave de reabastecimiento KC-46 Pegasus

La Fuerza Aérea informó el miércoles de que la base McGhee Tyson de la Guardia Nacional Aérea, a las afueras de Knoxville, Tennessee, es su elección para la base principal de operaciones del nuevo avión de reabastecimiento KC-46 Pegasus.

La delegación de Tennessee en el Congreso presionó para acoger el avión durante dos años. La decisión final sobre la base, sede de la 134ª Ala de Reabastecimiento Aéreo de la Guardia Nacional, se tomará en 2027, según un comunicado de prensa de las Fuerzas Aéreas. Si se aprueba, la base recibirá sus primeros ocho aviones en 2031.

"La excepcional preparación del 134º Ala de Reabastecimiento Aéreo y el 115% de sus efectivos hacen de Tennessee la elección más clara para esta misión crítica", declaró el senador republicano por Tennessee Bill Hagerty en un comunicado. "Esta decisión asegura más de 1.500 puestos de trabajo, protege más de 200 millones de dólares anuales para nuestra economía y refuerza la capacidad de reabastecimiento aéreo de Estados Unidos en las próximas décadas".

El KC-46 Pegasus reemplazará al KC-135 Stratotanker, que ha sido utilizado por la Fuerza Aérea desde 1957, según la senadora estadounidense Marsha Blackburn, republicana de Tennessee.

"La base McGhee Tyson de la Guardia Nacional Aérea tiene un largo y distinguido historial de excelencia, y el anuncio de hoy reafirma lo que hemos sabido todo el tiempo", dijo Blackburn. "La designación de McGhee Tyson como base principal de operaciones para el KC-46 Pegasus fortalecerá nuestra seguridad nacional al proporcionar un acceso rápido a las áreas operativas clave en el país y en el extranjero, al tiempo que apoya puestos de trabajo para los habitantes de Tennessee."

