Un juez bloquea temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis

Just The News / Joseph Weber 18 de noviembre, 2025

Un juez de Tennessee ha bloqueado temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional de Tennessee en Memphis, ordenado por el gobernador republicano Bill Lee.

La orden emitida el lunes por Patricia Head Moskal afirma que los demandantes lograron demostrar con cierta "probabilidad de éxito" que las acciones del gobernador al llamar a la Guardia Nacional al servicio activo, en apoyo de la Memphis Safe Task Force, violan los términos y condiciones del Código Militar de Tennessee, según el medio local The Memphis Flyer.

Miembros de la guardia patrullan las calles de Memphis desde octubre bajo una directiva de Lee, como parte de un grupo de trabajo convocado por la Administración Trump en septiembre.

Según los informes, el número de guardias en la ciudad oscila entre entre 200 y 700, pero se espera que pronto se duplique.

El grupo operativo está formado por agentes de las fuerzas del orden estatales y federales que trabajan conjuntamente con las fuerzas del orden locales.

