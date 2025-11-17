La FAA permite a las aerolíneas comerciales reanudar sus horarios normales
Los horarios normales podrán comenzar el lunes a las 6 a.m. EST, según una declaración conjunta del Secretario de Transporte Sean P. Duffy y el Administrador de la FAA Bryan Bedford.
La Administración Federal de Aviación anunció el domingo que permite a 40 grandes aeropuertos volver a sus horarios normales tras su orden de reducir los vuelos durante el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.
