La FAA permite a las aerolíneas comerciales reanudar sus horarios normales

Publicado por Just The News 17 de noviembre, 2025

La Administración Federal de Aviación anunció el domingo que permite a 40 grandes aeropuertos volver a sus horarios normales tras su orden de reducir los vuelos durante el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.

Los horarios normales podrán comenzar el lunes a las 6 a.m. EST, según un comunicado conjunto del secretario de Transporte Sean P. Duffy y el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

