El Departamento de Estado designa a cuatro grupos en Europa afiliados a Antifa como organizaciones terroristas extranjeras

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 13 de noviembre, 2025

El Departamento de Estado anunció este jueves que ha designado a cuatro grupos en Europa afiliados a Antifa como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Específicamente Designados.

Se trata del primer caso en el que el gobierno estadounidense designa a grupos vinculados a Antifa como organizaciones terroristas extranjeras, después de haberles otorgado previamente la etiqueta de terroristas nacionales, informó Fox News.

Hay cuatro grupos Antifa en Europa -uno en Alemania, dos en Grecia y uno en Italia- que han sido acusados de organizar o llevar a cabo atentados con bomba, tiroteos y otros ataques con motivación política.

Las designaciones FTO y SDGT exigen que las instituciones financieras estadounidenses congelen sus activos y prohíban la entrada de sus miembros en EEUU. Las designaciones también permiten a EEUU procesar penalmente a aquellos bajo su jurisdicción que ofrezcan apoyo material a las FTO o conspiren para ofrecer dicho apoyo.

Un grupo llamado Antifa Ost ha sido vinculado a ataques entre 2018 y 2023 en Alemania, con siete individuos con vínculos con el grupo acusados por los fiscales alemanes.

En septiembre, el gobierno húngaro designó a Antifa Ost como terroristas después de que nueve miembros presuntamente agredieran a personas con martillos, porras y gas pimienta en Budapest allá por 2023.

El Frente Revolucionario Internacional, también llamado Federación Anarquista Informal, es una coalición de grupos con sede en Italia que respaldan el conflicto armado revolucionario contra el Estado. La coalición ha estado vinculada a docenas de incidentes violentos y criminales en los últimos 20 años: cartas bomba a objetivos gubernamentales e industriales, pequeños artefactos explosivos y tiroteos, incluido el tiroteo de 2012 contra un ejecutivo de ingeniería nuclear.

Justicia Proletaria Armada y Autodefensa Revolucionaria de Clase tienen su base en Grecia y han perpetrado atentados contra edificios gubernamentales en todo el país, el más reciente de ellos contra la sede de los Ferrocarriles Helénicos en abril. Autodefensa Revolucionaria de Clase dedicó el atentado "al pueblo palestino y a su heroica resistencia".

El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Piggot, dijo en un comunicado: "Los anarquistas, marxistas y extremistas violentos de Antifa han librado una campaña de terror en Estados Unidos y en todo el mundo occidental durante décadas, llevando a cabo atentados, palizas, tiroteos y disturbios al servicio de su agenda extremista."

"El Departamento de Estado está comprometido a identificar y desmantelar estas redes terroristas que conspiran para suprimir despiadadamente la voluntad del pueblo y socavar violentamente los cimientos mismos de Estados Unidos y la civilización occidental."

El senador republicano por Missouri Eric Schmitt había escrito al secretario de Estado Marco Rubio, abogando por la designación.

"Estoy agradecido al secretario Rubio y a la administración Trump por trabajar conmigo en este asunto crítico: responsabilizar a estos grupos radicales que permiten, financian y apoyan la violencia política en Estados Unidos y en todo el mundo", dijo Schmitt.

