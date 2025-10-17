El Departamento de Justicia presenta los primeros cargos por terrorismo contra presuntos militantes de Antifa tras el ataque a ICE en Texas

Publicado por Sabrina Martin 16 de octubre, 2025

Un gran jurado federal acusó a dos presuntos extremistas vinculados a Antifa por un ataque armado contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas durante el 4 de julio. Las autoridades federales señalaron que el ataque fue planificado y que el objetivo era asesinar a oficiales estadounidenses.

La acusación formal, emitida el miércoles y revelada este jueves, imputa a Cameron Arnold y Zachary Evetts cargos graves que incluyen brindar apoyo material al terrorismo, intento de asesinato de oficiales federales y uso de armas de fuego en un acto de violencia terrorista.

Ataque coordinado con armas largas y fuegos artificiales

Según la acusación federal, Arnold y Evetts forman parte de un grupo de al menos once personas que emboscaron a agentes federales asignados al Centro de Detención Prairieland, una instalación bajo contrato con ICE ubicada en el condado de Johnson, Texas.

Los investigadores detallan que los atacantes utilizaron fuegos artificiales como distracción mientras vandalizaban vehículos oficiales estacionados en las afueras del centro. En medio de la confusión, uno de los agresores habría gritado “¡A por los rifles!” antes de abrir fuego contra los agentes.

La acusación afirma que un oficial de Alvarado fue alcanzado en el cuello durante el tiroteo y resultó gravemente herido, aunque logró repeler parte del ataque. Los agresores huyeron cuando el arma del tirador principal se encasquilló.

Primer caso de cargos terroristas contra vinculados a Antifa

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que esta investigación marca un precedente en la ofensiva federal contra la violencia política en Estados Unidos.

“Por primera vez, el FBI arrestó a extremistas violentos anarquistas y acusó a estos individuos alineados con Antifa de apoyo material al terrorismo”, afirmó Patel en un comunicado oficial. “Este fue un ataque terrorista planeado y coordinado contra el Centro de Detención Prairieland en Alvarado, Texas, donde extremistas armados intentaron asesinar a oficiales estadounidenses el 4 de julio”.

Patel señaló además que el Buró está actuando bajo nuevas directrices emitidas por la Administración Trump y adelantó que ya se han efectuado más de 20 arrestos vinculados a esta red.