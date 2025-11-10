Trump declara que los ingresos arancelarios sobrantes se utilizarán para pagar "sustancialmente" la deuda nacional

Publicado por Just The News 10 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump insistió el lunes en que los ingresos por aranceles federales se destinarán a pagar la deuda nacional después de haber distribuido cheques de estímulo.

"Todo el dinero sobrante de los pagos de 2.000 dólares hechos a los ciudadanos estadounidenses de ingresos bajos y medios, de los ingresos arancelarios masivos que llegan a nuestro país desde países extranjeros, que serán sustanciales, se utilizará para PAGAR SUSTANCIALMENTE LA DEUDA NACIONAL", publicó en Truth Social.

Trump, este mes, anunció que usaría los ingresos arancelarios para pagar los cheques de estímulo de 2.000 dólares en medio de las continuas frustraciones con la economía.

Los ingresos arancelarios han alcanzado cifras récord bajo la Administración Trump debido en gran parte a su imposición de aranceles a casi todas las naciones como parte de su "Día de la Liberación", que reordena el comercio internacional.

© Just The News.