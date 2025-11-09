Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Trump llama "tontos" a quienes critican sus aranceles y asegura que los estadounidenses podrían recibir dividendos de 2.000 dólares

Trump dice que los aranceles han provocado "una inversión récord en EEUU, plantas y fábricas que se levantan por todas partes"

Comparecencia de Donald Trump en la Casa Blanca el 5 de noviembre de 2025

Comparecencia de Donald Trump en la Casa Blanca el 5 de noviembre de 2025AFP.

Just The News Just The News
Publicado por
Just The News/Nicholas Ballasy

El presidente Trump calificó de "tontos" a quienes critican sus aranceles, y añadió que los estadounidenses podrían recibir 2.000 dólares de dividendos por los ingresos que generen.

La Corte Suprema está estudiando un caso que podría revertir sus medidas arancelarias.

"¡La gente que está en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en bolsa. Los 401k son los más altos de la historia", escribió en las redes sociales el domingo.

"Estamos ingresando Trillones de Dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra ENORME DEUDA, 37 Trillones de Dólares. Récord de inversión en EEUU, plantas y fábricas por todas partes. Se pagará a todo el mundo un dividendo de al menos 2.000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con ingresos elevados!)", añadió.

© JTN

Recomendaciones

tracking