Congresista dice que México aún no entrega agua al sur de Texas, a pesar de las afirmaciones

Publicado por Just The News / Bethany Blankley | The Center Square contributor 6 de abril, 2026

(The Center Square)- A pesar de las repetidas afirmaciones de funcionarios de la administración Trump, México no está entregando agua como prometió al Sur de Texas de acuerdo con un tratado de larga data.

En enero, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins y el secretario de Estado Marco Rubio anunciaron que se había llegado a un acuerdo con México para entregar agua al sur de Texas. En febrero, Rollins volvió a decir que los rancheros y agricultores del sur de Texas estarían recibiendo agua, después de haber hecho también la afirmación el año pasado.

Seis semanas después, los ganaderos y agricultores del sur de Texas dicen que siguen sin recibir el agua.

A finales de marzo, "El gobierno mexicano ha vuelto a incumplir su compromiso de entregar 202.000 acres-pies de agua al sur de Texas. El incumplimiento debe tener consecuencias. He asegurado con éxito las medidas de rendición de cuentas en la legislación de financiación del gobierno FY26 y no se detendrá hasta que el Tratado de 1944 se incluye en el USMCA. Es hora de que nuestros agricultores reciban el agua que se les debe", la representante estadounidense Monica De La Cruz, republicana de Edinburg, dijo..

La cuestión es el cumplimiento del Tratado de Utilización de las Aguas de 1944, que rige el uso del agua entre Estados Unidos y México, incluida la de dos embalses internacionales, Lago Amistad y Lago Falcón en Texas, a lo largo de la frontera internacional. México ha liberado históricamente el almacenamiento de agua del Lago Amistad a los productores mexicanos, no a los productores de Texas, y el gobierno federal de Estados Unidos no ha hecho cumplir el tratado. Bajo la administración de Biden, funcionarios mexicanos acabaron con cualquier acuerdo para liberar agua, forzando el cierre del último ingenio azucarero de Texas.

En mayo pasado, Rollins dijo que México cumpliría, pero no lo había hecho a finales de año, lo que llevó al gobernador Greg Abbott a exigir de nuevo a México que cumpliera con su obligación del tratado, apuntando a una posible solución propuesta por senadores estadounidenses de Texas, informó The Center Square reported..

Si se promulga su proyecto de ley, se impondrían restricciones a México, entre ellas negar todas las solicitudes de no tratado del gobierno mexicano y limitar la participación hasta que cumpla. De La Cruz también propuso restricciones similares.

Durante años, Abbott pidió a la administración de Biden que hiciera cumplir el tratado y no recibió respuesta.Esto cambió bajo la administración de Trump, que inició negociaciones el año pasado. En febrero, Rollins dijo que funcionarios mexicanos acordaron entregar un mínimo de 350,000 acres-pies de agua al año a Estados Unidos. Esto fue después de que la administración Trump afirmara en repetidas ocasiones que el gobierno mexicano cumpliría, pero no lo había hecho, informó The Center Square..

A pesar de los esfuerzos de la administración Trump, en 15 meses, México no ha cumplido del todo. Los agricultores y ganaderos de Texas en el Valle del Río Grande también están experimentando una sequía.

El productor de cítricos Fred Karle dijo a RFD TV News que recibieron un poco de agua, lo que equivale a aproximadamente 1,5 pulgadas de agua por acre."Fue un paso en la dirección correcta, pero necesitamos algunos pasos de gigante", dijo. "Sólo rezamos para que llueva. Hemos tenido una verdadera sequía aquí en el Valle, no tuvimos lluvias de otoño, de Acción de Gracias, de Navidad. No sé qué vamos a hacer".

En noviembre pasado, México debía más de 800.000 acres-pies de agua, aproximadamente el 50% de su obligación total de 1,75 millones de acres-pies. Eso equivale aproximadamente a 2,5 años de entregas requeridas, informó The Center Square.

El Valle del Río Grande es una de las regiones agrícolas más fértiles de Texas y de EE.UU. La mitad de la superficie cultivada en la parte baja del Valle del Río Grande es de regadío. Para producir una amplia gama de cultivos, los agricultores dependen del agua de los ríos Colorado y Río Grande. La industria agrícola del valle aporta aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales a la economía y proporciona unos 8.400 puestos de trabajo a tiempo completo, informó The Center Square.

Un AgriLife 2023 Texas A&M análisis señala que los productores del valle han sufrido escasez de agua desde mediados de la década de 1990.

México no ha cumplido el tratado desde 1992, según los registros del gobierno. El gobierno de Estados Unidos nunca ha hecho cumplir el tratado hasta que se han hecho esfuerzos concertados por la segunda administración de Trump.

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