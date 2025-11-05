El Instituto Bíblico Moody demanda al Consejo de Educación de Chicago por supuesta discriminación religiosa

Publicado por Just The News 5 de noviembre, 2025

El Instituto Bíblico Moody ha demandado al Consejo de Educación de Chicago por supuesta discriminación religiosa, ya que no permite que los estudiantes de este instituto bíblico cristiano evangélico privado participen en el programa de enseñanza para estudiantes del sistema escolar público, alegando que Moody sólo contrata a futuros empleados que sigan creencias religiosas afines.

La demanda federal fue presentada el martes en nombre de Moody por elgrupo Alliance Defending Freedom.

Moody contrata a empleados que viven las creencias y valores bíblicos de la universidad, incluidos los relativos al matrimonio y la sexualidad.

El programa de grado de Educación Primaria de la universidad fue aprobado por el Consejo de Educación del Estado de Illinois en enero de 2024.

Sin embargo, las Escuelas Públicas de Chicago no permitirán que los estudiantes de Moody's participen en el programa de enseñanza para estudiantes, citando su política de que las instituciones educativas que participan en el programa no pueden "discriminar a ninguna persona con respecto a la compensación, u otros términos, condiciones o privilegios de empleo, debido a ... religión, ... identidad/expresión de género, [u] orientación sexual."

"Chicago necesita desesperadamente más profesores para cubrir cientos de vacantes, pero los administradores de las escuelas públicas están poniendo agendas personales por delante de las necesidades de las familias", dijo el abogado senior de ADF Jeremiah Galus.

