Bessent confirma un acuerdo sobre TikTok

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha confirmado este jueves que Estados Unidos ha finalizado su acuerdo para la venta de TikTok.

La plataforma de medios sociales ha sido durante mucho tiempo una fuente de preocupación para los legisladores estadounidenses por los posibles riesgos de seguridad. En virtud del acuerdo, la empresa matriz ByteDance vendería la plataforma a una empresa dirigida por estadounidenses.

"En Kuala Lumpur, finalizamos el acuerdo de TikTok en términos de obtener la aprobación china", dijo Bessent en Fox Business. "Y esperaría que eso avanzara en las próximas semanas y meses, y finalmente veremos una resolución al respecto".

El presidente Donald Trump se encuentra actualmente de viaje internacional por varios países asiáticos y el jueves se reunió con el presidente chino Xi Jinping. Previamente visitó Japón y Corea del Sur.

Durante su primer mandato, Trump intentó prohibir TikTok, aunque no tuvo éxito.



