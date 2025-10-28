El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes considera "inválidas" algunas de las órdenes de Biden y pide al Departamento de Justicia que las investigue

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó el martes su informe final sobre su investigación del uso de un autopen por parte de la Administración de Biden, concluyendo que al menos algunas de las órdenes del presidente no eran válidas y pidiendo al Departamento de Justicia que investigue.

A principios de este año, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes inició una investigación sobre el supuesto uso por parte del presidente Joe Biden de un autopen para firmar indultos y otras órdenes presidenciales durante sus últimos días en el cargo.

Después de tres meses de investigación que incluyeron entrevistas con altos cargos del presidente Biden, el presidente del panel, el representante republicano James Comer, de Kentucky, llegó a sospechar que lo que él y sus colegas habían descubierto podría utilizarse como prueba para anular algunas de esas acciones ejecutivas porque esos altos cargos no pudieron demostrar que el presidente sabía lo que estaba firmando.

Comer: Muchas de las órdenes autopenas de Biden eran "inválidas"



Ahora, Comer dice que el informe final de su comité demuestra que muchas de las órdenes autopenales del presidente Biden eran, de hecho, inválidas.

"La Presidencia Autopen de Biden pasará a la historia como uno de los mayores escándalos políticos de la historia de Estados Unidos. Mientras los estadounidenses veían con sus propios ojos el declive del presidente Biden, el círculo íntimo de Biden trató de engañar al público, encubrir su declive y tomó acciones ejecutivas no autorizadas con el autopen que ahora son inválidas", dijo en un comunicado el presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.

"Las acciones ejecutivas realizadas por el personal de la Casa Blanca de Biden y firmadas por el autopen son nulas", añadió. "Pedimos al Departamento de Justicia de Estados Unidos que lleve a cabo una revisión exhaustiva de estas acciones ejecutivas e investigue a los principales ayudantes de Biden que se acogieron a la Quinta Enmienda para ocultar su participación en el encubrimiento. Hemos proporcionado a los estadounidenses transparencia sobre la Presidencia de Biden Autopen, y ahora debe haber rendición de cuentas."

Comer y su Comité de Supervisión realizaron 14 declaraciones y transcribieron entrevistas con altos cargos de la Casa Blanca de Biden -incluidos dos jefes de gabinete, su médico personal y asesores de alto nivel-. El médico personal del ex presidente y la jefa de gabinete de la primera dama, Jill Biden, se acogieron a la Quinta Enmienda para no autoinculparse durante el interrogatorio del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dirigido por el Partido Republicano.

El Comité de Supervisión concluyó que el personal superior de la Casa Blanca de Biden ejerció ilegalmente la autoridad del presidente en su nombre al ordenar el uso del autopenal y no documentó los procesos de toma de decisiones de la oficina.

La investigación del comité reveló"deficiencias alarmantes" en la documentación y la cadena de custodia de decisiones presidenciales clave. Según el informe, en algunos casos, el Presidente Biden sólo aprobó ciertas acciones verbalmente o sin un registro claro de la decisión memorizada por su personal.

Puede leer el informe final a continuación:

La Presidencia de Biden Autopen Decadencia, engaño y decepción en la Casa Blanca 2025.10.24.pdf-1.pdf

El registrador no sabía quién aprobaba realmente las órdenes



Por ejemplo, Neera Tanden, que trabajó como asesora principal y secretaria de personal durante el mandato de Biden, declaró ante la comisión que tuvo una interacción notablemente escasa con el presidente, a pesar de su responsabilidad de registrar las decisiones y acciones presidenciales. Como secretaria de personal, Tanden era responsable de gestionar los materiales de decisión y enviarlos a Operaciones del Despacho Oval. Sin embargo, Tanden dijo que sólo veía al presidente una vez cada seis u ocho semanas, según el informe.

Tanden también admitió ante el comité que, a pesar de estar a cargo de dirigir el uso del autopen, tenía poca idea de cómo se aprobaban esos actos y dijo que no sabía quién en el círculo íntimo de Biden aprobaba en última instancia las acciones.

La comisión también sostiene que la falta de un procedimiento uniforme para la aprobación presidencial y el uso del autopen hizo que el sistema se prestara a la explotación. Por ejemplo, el último jefe de gabinete de Biden, Jeff Zients, declaró al Comité de Supervisión que nunca había visto ningún tipo de "memorando de decisión" en el que se describiera el uso del autopen.

Otro jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, dijo a la comisión que el presidente tenía un proceso establecido para firmar los materiales de decisión, pero que el proceso no siempre se seguía. A veces bastaba con una aprobación verbal sin registro alguno, según el informe.

Zients dijo a la comisión que el procedimiento "no era un sistema preciso" y que "en ocasiones se producían autorizaciones verbales de las decisiones del presidente".

No hay pruebas de que Biden asistiera a algunas aprobaciones de clemencia



Los hallazgos de la investigación del Congreso coinciden estrechamente con una revisión de la Casa Blanca de Trump sobre el uso del autopenal por parte de su predecesor. Esa revisiónencontró escasas pruebas contemporáneas de que Biden hubiera asistido realmente a cuatro reuniones clave sobre clemencia en los últimos meses de su mandato y no encontró ningún registro de los libros informativos del presidente que abordaran indultos, conmutaciones, o clemencia en ese momento, informó anteriormente Just the News.

Hubo cuatro reuniones entre diciembre de 2024 y enero de 2025 durante las cuales se dijo que el presidente Biden había dado "aprobación verbal" a sus amplias medidas de clemencia, incluidas las conmutaciones para los beneficiarios de la Ley CARES de reclusión domiciliaria, los condenados a muerte federales y las disparidades en las sentencias por crack, así como los indultos a la familia Biden.

Pero, a pesar de los correos electrónicos retroactivos que detallan la presencia de Biden en las cuatro reuniones -que supuestamente tuvieron lugar el 5 de diciembre, el 11 de diciembre, el 11 de enero y el 19 de enero-, los Archivos Nacionales dijeron que no poseían notas contemporáneas del personal de ninguno de los asistentes a la reunión que pudieran confirmar que el ex presidente estuvo presente en esas reuniones o dio su aprobación verbal a esos actos de clemencia.

Biden ha defendido el uso del autopenal desde que dejó el cargo y ha insistido en que él tomó todas las decisiones durante su mandato. Dijo a The New York Times en una extensa entrevista en julio que él "tomó todas las decisiones".

También arrojó luz sobre cómo él y sus ayudantes decidían los indultos al final de su administración y sobre cómo los aprobaba. El ex presidente insistió en que tomaba todas las decisiones cuando se trataba de los indultos. Sin embargo, señaló que en algunos casos, como los indultos categóricos de Biden, sus ayudantes no leyeron nombres individuales.

El periódico también informó de que Biden "no aprobó individualmente cada nombre para los indultos categóricos que se aplicaron a un gran número de personas, él y sus ayudantes confirmaron", citando fuentes de la administración.

El Comité de Supervisión dice que no es suficiente



Sin embargo, el Comité de Supervisión considera que, a falta de pruebas "que demuestren que el presidente Biden efectivamente tomó una acción ejecutiva concreta, el Comité considera nulas las acciones tomadas mediante el uso del autopen".

El informe final pide al Departamento de Justicia de Trump que revise los indultos y acciones ejecutivas del expresidente.

"La validez de las acciones ejecutivas supuestamente aprobadas y firmadas (en gran parte por autopen) por el presidente Biden debe ser revisada para determinar si es necesaria una acción legal para aminorar las consecuencias de cualquier indulto ilegítimo concedido, o acciones ejecutivas implementadas, a lo largo de la presidencia autopen de Biden", escribió el Comité de Supervisión.

© Just The News