La policía española se incauta de 6,5 toneladas de cocaína en un barco frente a las Islas Canarias y detiene a 9 personas tras recibir información de Estados Unidos

La policía española se incauta de 6,5 toneladas de cocaína en un barco frente a las Islas Canarias Captura de pantalla YouTube Diario Palmero TV.

La policía española se incautó de 6,5 toneladas de cocaína de un barco frente a las Islas Canarias, que están cerca de África, y detuvo a nueve personas después de un chivatazo de Estados Unidos.

La policía anunció el domingo que la embarcación, que enarbolaba bandera tanzana y había partido de Panamá con destino a Vigo, España, fue interceptada a 600 millas de las Islas Canarias el miércoles, informó CBS News.

Los estupefacientes estaban ocultos en la bodega de la embarcación, que tenía estructuras inusuales a bordo que ocultaban los estupefacientes, dijo la policía.

La Agencia Antidroga proporcionó"información" clave que ayudó al éxito de la operación, según la policía española.

España es una de las principales puertas de entrada de la cocaína en Europa, debido a sus lazos con Latinoamérica, donde se produce la droga, y a suubicación en el continente europeo.

