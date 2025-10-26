Gabbard detalla la detención de un "traficante de bebés" de un cártel que vendía recién nacidos

Publicado por Nicholas Ballasy / Just The News 26 de octubre, 2025

La Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard elogió las recientes operaciones de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y México que, dijo, contaron con el apoyo del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC) a través del intercambio de inteligencia.

Según Gabbard, la inteligencia procesable del NCTC ayudó tanto a las autoridades estadounidenses como a las mexicanas en la detención de un líder del Cártel de Sinaloa conocido como "El Plato" en Juárez, México, junto con tres presuntos blanqueadores de dinero vinculados a su organización.

También citó otra operación en la que, al parecer, el NCTC colaboró con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para capturar a otro miembro del cártel de Sinaloa acusado de gestionar grandes cargamentos de cocaína y de blanquear cientos de miles de dólares procedentes del narcotráfico.

Gabbard describió además una operación en la que la información proporcionada a las fuerzas del orden mexicanas condujo a la detención de un presunto Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asociado conocido como "La Diabla". El individuo es acusado de liderar una red criminal dedicada al tráfico de personas, procedimientos médicos ilegales y venta de recién nacidos.

"Toda su operación para hacer dinero se centraba en atraer a mujeres embarazadas, practicarles cesáreas ilegales, extraerles órganos y vender recién nacidos", ha dicho.

"Señor presidente, es su liderazgo el que ha hecho posible todo esto", añadió en referencia a las operaciones que condujeron a esas detenciones.

