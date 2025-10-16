La ACLU pierde su último intento de impedir que SCOTUS evalúe las prohibiciones estatales a los varones en los deportes femeninos

Publicado por GREG PIPER 16 de octubre, 2025

Cuando el Tribunal Supremo aceptó estudiar si Idaho y Virginia Occidental pueden prohibir a los varones los deportes femeninos, dos semanas después de respaldar la ley de Tennessee que prohibe las transiciones de género medicalizadas para menores, la atleta de atletismo transexual que derrotó a Idaho en un primer juicio y en los tribunales de apelación, se arrepintió e intentó impedir que SCOTUS viera la parte del caso correspondiente a este estado.

Lindsay Hecox, que es varón, decidió "dejar de practicar deportes femeninos en cualquier contexto cubierto por la H.B. 500" y retiró la demanda con prejuicio para que ésta no pueda ser presentada de nuevo, alegando que continuar el litigio a través de SCOTUS amenazaba su "salud mental, mi seguridad, y mi capacidad para graduarme lo antes posible."

El juez de distrito David Nye, cuya orden judicial contra la ley de Idaho aplicada a Hecox fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, no cree que el deportista representado por la ACLU esté jugando limpio.

"Algo manipulador para evitar la revisión del Tribunal Supremo"

El nominado por el presidente Trump, que salvó el desafío de Hecox hace tres años cuando el 9º Circuito cuestionó si el deportista caducado reanudaría la competición y mantendría así la legitimación para seguir Idaho, interpretó el giro de última hora de Hecox como "algo manipulador para evitar la revisión del Tribunal Supremo" y dictaminó que "no debería ser respaldado".

Nye concedió la moción de Idaho para tachar la notificación de desestimación voluntaria de Hecox, en el último revés para la búsqueda de la ACLU de adelantarse a las leyes estatales que favorecen el sexo sobre la identidad de género, a través de la regulación federal y los tribunales federales, mientras se evita que el SCOTUS conozca de casos cercanos.

Los tribunales federales, incluidos los nominados por el Presidente Biden bloquearon la regulación del Título IX de su administración que confunde el sexo y la identidad de género cuando se cerró su único mandato, dejando en vigor la regulación del Título IX basada en el sexo de la primera administración Trump. Las órdenes ejecutivas del segundo mandato del presidente Trump contra la ideología de género dejaron al SCOTUS como la última esperanza de la ACLU.

Esa esperanza se desvaneció en junio, cuando un tribunal de 6-3 rechazó el argumento de la ACLU, en nombre de las familias de niños transgénero, de que la identidad de género es un rasgo protegido como el sexo y la raza en el contexto de la prohibición de Tennessee de los bloqueadores de la pubertad, las hormonas de sexo cruzado y la cirugía como opciones de tratamiento para jóvenes con confusión de género.

Las personas transexuales no pueden considerarse una "clase sospechosa"

Los jueces Amy Coney Barrett y Clarence Thomas fueron aún más lejos en un voto concurrente, afirmando que las personas transgénero no pueden considerarse una "clase sospechosa" porque no comparten "características obvias, inmutables o distintivas" de un grupo discreto.

La sentencia se predijo en la vista oral de hace 10 meses, cuando el juez Samuel Alito obligó al abogado de la ACLU Chase Strangio, una mujer que se identifica como hombre, a reconocer que el grupo no tenía pruebas de que aumentan los suicidios cuando a los niños con confusión de género se les niega el llamado tratamiento de afirmación de género, desmintiendo un dogma clave de los activistas transgénero.

Meses antes de ese argumento de la SCOTUS, la ACLU también se esforzó por explicar al 9º Circuito por qué su precedente a favor de la prohibición en California de la terapia de conversación para menores con atracción no deseada hacia el mismo sexo no favorecía también la prohibición en Idaho del tratamiento de afirmación de género para menores.

"Desde el primer día en el cargo, defender esta ley ha sido una prioridad absoluta porque las hijas de Idaho merecen una competencia justa basada en la realidad biológica", dijo el fiscal general de Idaho, Raul Labrador, tras la sentencia de Nye. "El tribunal de distrito ha dictaminado que, tras años de litigio,Idaho se ha ganado el derecho a presentar nuestro caso ante el más alto tribunal del país".

ACLU y Hecox "intentaban nadar y guardar la ropa"

Cuando Idaho solicitó a la SCOTUS que revisara el bloqueo de la ley por parte del 9º Circuito, la discusión "central" en una "videoconferencia informal" entre Nye y las partes fue su "deseo de suspender todos los procedimientos en este caso a la espera" del resultado de la petición, escribió Nye.

No estaban de acuerdo en un elemento, "si la presentación de una moción adicional para intervenir debe permitirse durante la suspensión", con la ACLU a favor de una suspensión que prohíba "cualquier acción" e Idaho solicitando una exención para las atletas que buscan argumentar a favor de Idaho.

Nye estuvo de acuerdo con la ACLU, haciendo hincapié en que "cualquier moción para intervenir tendría que esperar hasta 'después de que se levante la suspensión'", dijo el juez, citando su orden.

Cuando la ACLU se echó atrás ante la repentina reticencia de Hecox, Labrador y el co-abogado externo de Idaho en la Alliance Defending Freedom dijeron al SCOTUS que los recurrentes estaban intentando nadar y guardar la ropa, ignorando los "términos claros" de la suspensión.

Señalaron un precedente de hace 25 años que impidió a un "club de baile nudista" librarse de su propia demanda contra la prohibición de Erie, Pennsylvania, de aparecer públicamente en "estado de desnudez" -que el club ganó en un tribunal estatal- después de que la SCOTUS aceptara la petición de revisión de Erie.

"El simple cierre de Kandyland no es suficiente para anular el caso"

"El simple cierre de Kandyland no es suficiente para anular el caso porque Pap's sigue constituido bajo la ley de Pensilvania, y podría volver a decidir operar un establecimiento de baile nudista en Erie", escribió para el tribunal la fallecida jueza Sandra Day O'Connor sobre la cuestión de la anulación.

El bloqueo del 9º Circuito en su ley otorga a Idaho un "perjuicio continuo", mientras que "Hecox tiene un 'interés concreto en el resultado de este caso' como estudiante de la BSU que aún podría elegir practicar deportes femeninos, y este Tribunal tiene un 'interés en evitar que los litigantes intenten manipular la jurisdicción del Tribunal", dijeron Idaho y ADF al alto tribunal.

Hicieron hincapié en que la legitimación de Hecox ha sido un problema a lo largo de los cinco años de litigio. Los "planes de la atleta para los deportes universitarios han estado en constante cambio y rara vez se han materializado como se había dicho", ya sea en el atletismo femenino o como refuerzo de Hecox en el fútbol femenino de club.

Cuando Idaho y ADF solicitaron a la SCOTUS, "Hecox no dijo nada sobre la posibilidad de retirarse de los deportes femeninos en BSU", sino que dijo explícitamente que la atleta estaba "jugando al fútbol femenino de club y corriendo" en lo que se suponía que era el último año de universidad de Hecox, lo que también resultó ser falso, dijeron.

En cambio, Hecox esperó hasta 10 días antes de que el Estado presentara su informe antes de intentar retirar el caso en el tribunal de Nye y presentar una "sugerencia de impugnación" ante la SCOTUS.

Cuánto peso debe dar el Tribunal a su propia suspensión

La orden de Nye del martes analiza la "interacción entre la orden de suspensión del Tribunal y la Regla 41" de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, la última de las cuales Hecox siguió correctamente al desestimar voluntariamente el caso "antes de que la parte contraria presente una respuesta o una moción de juicio sumario."

Hecox llegó incluso a decirle a Nye que no se metiera en el asunto, alegando que la Regla 41 anula la suspensión sin excepciones que Hecox y la propia ACLU solicitaron.

La cuestión está tan reñida, basándose en la propia "investigación independiente" de Nye, que el juez hizo hincapié en que su decisión a favor de Idaho "se aplicaba únicamente a este caso".

Recibe notificaciones de desestimación de la Regla 41 "casi semanalmente", pero aproximadamente la mitad de las veces una parte se pone en contacto con el tribunal preguntando por qué no ha dictado una orden de desestimación, que la Regla 41 no exige para que un caso quede cerrado.

"Por ejemplo, a veces una parte pro se está confundida si el caso está 'realmente cerrado' o una agencia estatal es parte y solicita una orden formal del Tribunal confirmando que el caso está terminado para que ipueda emprender otras acciones relacionadas," por lo que él "a menudo obliga", dijo Nye.

Aunque la Regla 41 condiciona el sobreseimiento sin orden judicial a "varias normas y disposiciones", ninguna parece bloquear por sí misma la notificación de Hecox, reconoció, por lo que Nye tiene que decidir "cuánto peso debe dar el Tribunal a su propio sobreseimiento".

"Fundamentalmente injusto abandonar la cuestión ahora en vísperas de una resolución final"

Dado que el 9º Circuito otorga a cada uno de sus tribunales el "poder inherente de controlar [su] expediente", Nye "no ve ninguna razón que sugiera por qué ese poder no debería aplicarse a las notificaciones de desestimación - cuando sea necesario", y dado que ninguna de las partes ni el propio Nye pudieron encontrar jurisprudencia que responda claramente a la pregunta, Idaho gana por poco el argumento.

Está "algo persuadido por la idea de que Hecox renunció a su derecho a presentar una notificación de desestimación voluntarial - al menos temporalmente," sin que haya ningún lenguaje en la Regla 41 "que sugiera que la desestimación es inmune a la renuncia [sic]."

Los demandantes están "limitados por principios de equidad y economía," y dado que Idaho "ha defendido este caso vigorosamente durante años," Nye dijo que sería "fundamentalmente injusto abandonar el asunto ahora en vísperas de una resolución final." Hecox aceptó una suspensión sin excepciones y "no puede escapar a las realidades de ese acuerdo... simplemente porque ha cambiado de opinión."

En la nota a pie de página en la que Nye se preocupó por la mootness como manipulación, reiteró la línea consistente de la demanda de cinco años: "Aunque parece más probable que antes que Hecox no vuelva a participar en deportes universitarios, aún podría cambiar de opinión".

© Just the News