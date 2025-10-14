Trump: "Los veinte rehenes han vuelto", es hora de la "segunda fase"

Publicado por ben whedon 14 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump confirmó el martes la liberación de los veinte rehenes restantes anteriormente capturados por Hamás, añadiendo que la organización terrorista aún no había devuelto los cuerpos de los muertos bajo su custodia.

"Los veinte rehenes están de vuelta y se sienten tan bien como se puede esperar", dijo en Truth Social. "Se han quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. ¡Los muertos no han sido devueltos, como prometieron! ¡La Fase Dos comienza ahora mismo!".

Trump hizo estas declaraciones tras regresar de un viaje a Oriente Medio para participar en las negociaciones finales para poner fin a la guerra en Gaza. La Administración Trump logró convencer a Hamás de que aceptara un acuerdo de varios puntos por el que Israel se retiraría de la franja tras más de dos años de enfrentamientos.

El acuerdo también exigía a Hamás la devolución de los rehenes restantes de los más de 200 que tomó originalmente durante los atentados que perpetró el 7 de octubre de 2023.

