DOJ: La rápida detención del hombre que amenazó de muerte a Benny Johnson 'recuerda' el compromiso de la agencia de detener la violencia política

14 de octubre, 2025

Altos cargos del Departamento de Justicia afirman que la reciente detención de un hombre de California por presuntamente enviar una carta amenazadora a un influencer conservador cumple su promesa -sobre todo después de que el Asesinato de Charlie Kirk- de poner fin a la violencia política en Estados Unidos.

"Este cobarde escondido detrás de un teclado fue puesto bajo custodia y acusado federalmente por enviar por correo comunicaciones amenazantes", dijo el viernes la fiscal general Pam Bondi al anunciar la detención de George Russell Isbell Jr, de San Diego. No podemos permitir que esta violencia política continúe por más tiempo. Esta detención servirá de recordatorio a muchos: no hagas esto, te encontraremos y te llevaremos ante la justicia."

En la carta, Isbell, de 69 años, supuestamente escribió al influencer conservador, identificado como Benny Johnson, que necesitaba "ser exterminado, según el Departamento de Justicia.

"¡¡¡Quizá alguien te vuele la cabeza!!! ¡Podemos esperar!"

La carta de Isbell también menciona a Kirk, el activista político conservador asesinado el 10 de septiembre en un acto público en la Universidad de Utah Valley, y afirma que espera que la bandera estadounidense "estrangule la vida" de Johnson.

"¡¡¡Quizá alguien le vuele la cabeza!!! Podemos esperar! ¿Planeas algún compromiso público?Me encantaría ver cómo te explota la cabeza y tu sangre tiñe de rojo el hormigón. Qué espectáculo!", continúa la carta, según la denuncia del DOJ contra Isbell.

La denuncia afirma Isbell envió la carta alrededor del 18 de septiembre - ocho días después del asesinato de Kirk, en el que el presunto tirador parecía estar en contra de la ideología política de Kirk.

"El FBI y nuestros socios no tolerarán amenazas de violencia"

La carta y el asesinato de Kirk figuran entre los últimos de una serie de episodios relacionados con la violencia política, entre ellos el asesinato en junio de una legisladora demócrata del estado de Minnesota y su marido y dos intentos de matar al republicano Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024.

"Desafortunadamente, un aumento de las amenazas políticas ha ido acompañado de un aumento de la violencia política,", dijo el fiscal federal del Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, que forma parte del caso Isbell.

Isbell está acusado en relación con el envío por correo de una amenaza de lesionar o matar y, si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.

"El FBI y nuestros socios no tolerarán amenazas de violencia como las que supuestamente hizo el acusado sobre una personalidad de los medios de comunicación", dijo el viernes el director de la oficina Kash Patel al anunciar la detención de Isbell. "Continuaremos investigando, persiguiendo y encontrando a los responsables de esta conducta y nos aseguraremos de que tales criminales rindan cuentas plenamente ante nuestro sistema judicial."

