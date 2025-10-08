La Casa Blanca advierte de que los empleados suspendidos no tienen garantizado el pago retroactivo en un borrador de memorando

Publicado por MISTY SEVERI 8 de octubre, 2025

Un borrador de memorando filtrado de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca advirtió esta semana a los empleados del Gobierno en suspensión de pagos de que no tienen garantizado el pago retroactivo cuando se reabra el Gobierno.

El memorando argumenta que la ley federal, que fue firmada por el presidente Donald Trump en su primer mandato en 2019, fue enmendada para incluir la línea de que la compensación estaba "sujeta a la promulgación de leyes de apropiaciones que pusieran fin al lapso", lo que significa que el Congreso necesita especificar fondos para el pago retroactivo, según Axios.

La ley 2019 Government Employee Fair Treatment Act ha sido ampliamente interpretada en el sentido de que todos los empleados del Gobierno aún empleados durante un cierre del gobierno serían reembolsados inmediatamente tras la reapertura del gobierno.

Trump advierte: "Hay algunas personas que realmente no merecen ser atendidas"

Trump culpó el martes a los demócratas de la semana que dura cierre del Gobierno y de la posibilidad de que los empleados gubernamentales no sean compensados cuando el Congreso reabra el Gobierno.

"Puedo decirles esto: Los demócratas han puesto a mucha gente en gran riesgo y peligro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "En su mayor parte, vamos a cuidar de nuestra gente. Hay algunas personas que realmente no merecen ser atendidas. Y cuidaremos de ellos de otra manera".

"Terrible mensaje"

El senador republicano saliente de Carolina del Norte, Thom Tillis, fustigó el mensaje, afirmando que era un"mensaje terrible" para enviar a los empleados federales que ya están preocupados por el cierre.

"Creo que es un mensaje horrible el que se envía a la gente que es básicamente rehén ahora mismo de que los demócratas cierren el Gobierno, de que no acepten una resolución limpia", dijo Tillis dijo The Hill. "Creo que es una mala estrategia".

Si el gobierno federal decide no compensar a algunos empleados suspendidos, se espera que enfrente desafíos legales de los sindicatos federales.

@Just The News