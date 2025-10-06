Una escuela de Arkansas deja de censurar el evangelismo de un alumno y promete volver a formarlo tras la amenaza de la gobernadora Sanders

Publicado por Just The News | Greg Piper 6 de octubre, 2025

Cuatro de cada cinco votantes de Arkansas se identifican como cristianos, y la mitad de los residentes de The Natural State se identifican específicamente como protestantes evangélicos, según el estudio del Pew Research Center 2023-24 sobre el panorama religioso.

Sin embargo, fue necesaria la intervención de la gobernadora republicana para convencer a una escuela pública situada en el patio trasero de Walmart de que permitiera a un alumno, inspirado por el evangelismo en el funeral de Charlie Kirk, de 31 años, preguntara a sus compañeros de clase si sabían su destino eterno.

La Arkansas Connections Academy de Bentonville dio marcha atrás tres horas después de que la gobernadora Sarah Huckabee Sanders dijera que había dado instrucciones al Departamento de Educación del estado para que investigara a la escuela virtual por excluir a Zion Ramos, alumno de undécimo curso, de la media hora diaria de "Social Time" sobre Zoom porque evangelizaba a sus compañeros de clase, según afirmaron sus abogados.

First Liberty Institute dijo que ARCA, como se la conoce, accedió a sus demandas tras el anuncio de Sanders, dejando a Ramos compartir su fe durante tres minutos en un futuro Social Time, prometiendo que los funcionarios "apoyarán los derechos de libre expresión y libre ejercicio de los estudiantes" en el futuro, y accediendo a completar la formación en libertad religiosa.

Una posterior campaña de recaudación de fondos por parte del bufete de abogados de libertad religiosa ARCA se echó atrás a las 72 horas de que First Liberty Carta de amenaza legal del 30 de septiembre, señalando la implicación de Sanders pero no su efecto en el calendario de la marcha atrás de ARCA..

El personal de ARCA pasará por el Proyecto Respeto, que dice ser análogo a los módulos de recursos humanos o desarrollo profesional.

La lección virtual, de media hora de duración, cita las orientaciones del Departamento de Educación de EEUU sobre la oración y la expresión religiosa protegidas por la Constitución en las escuelas públicas, publicadas en la administración Biden; muestra investigaciones sobre "el valor de la educación religiosa de los alumnos como activo social, emocional y de aprendizaje"; y enlaza con materiales de clase para profesores.

The Respect Project no dice quién está detrás excepto dos nombres, Marty Cutrone y Todd Richardson, que son dos de los tres directores de Free to Speak, "un movimiento estudiantil de Gateways to Better Education, una organización sin ánimo de lucro centrada en Cristo que lleva más de tres décadas equipando a los cristianos en las escuelas públicas".

Ni ARCA ni First Liberty hicieron disponible la aceptación de ARCA de los términos exigidos en la carta, pero ARCA dijo a The Center Square su "administración está dedicada a asegurar que cada estudiante tenga la oportunidad de expresar su punto de vista en un ambiente respetuoso."

La directora ejecutiva Nicole Stephens dijo que estaba "explorando oportunidades de formación para ayudar a preparar a todos nuestros educadores con orientación sobre la moderación de las conversaciones de los estudiantes" y que proporcionará "una respuesta oportuna a la carta" de First Liberty.

Cierran Zoom por completo después de que mencionara 'al Señor Jesucristo'



La carta del bufete de abogados dice que la profesora Kelsey Reid silenció a Ramos, un miembro de la Sociedad Nacional de Honores que ha asistido a la escuela desde su fundación una década antes, y lo sacó de Social Time después de que preguntara a sus compañeros si querían ir al "cielo o al infierno".

Esto demuestra una decisión basada en el contenido por parte de Reid porque Social Time es comparable a los estudiantes charlando en el almuerzo, en el pasillo o en un campo de juego, y se supone que los profesores, incluido Reid, deben intervenir o silenciar a los estudiantes sólo si su discurso es"violento, vulgar u obsceno", dijo First Liberty.

Los temas de conversación incluyen "acontecimientos actuales, peinados, mascotas, relaciones,y conversaciones relacionadas con LGBTQ",y una estudiante "incluso mostró su nueva navaja de bolsillo y no fue silenciada", decía la carta.

"No sabemos cuánto tiempo nos queda", si "hoy, mañana, dentro de un mes o incluso dentro de unos años", dijo Ramos a sus compañeros, "pero cuando se acabe nuestro tiempo, lo único que tendremos será la eternidad... Y tenemos que decidir dónde queremos pasarla", en el cielo o en el infierno.

Después de que Reid le silenciara por sorpresa "sin ninguna advertencia ni explicación", Ramos se volvió a silenciar e "intentó explicar que tenía derecho a hablar" durante una "sesión no educativa", según la carta. Reid le cortó de nuevo a media frase después de que Ramos dijera que sus compañeros "pueden aceptar al Señor Jesucristo en nuestros corazones", retiró a Ramos por completo y apagó el Zoom un minuto después.

Envió un mensaje a Ramos diciéndole que le había eliminado de Social Time "debido a la forma en que estabas compartiendo", no a la "información" en sí, y que estaba utilizando el tiempo finito como una "plataforma para hablar". Reid le sugirió que se "expresara" utilizando la función de chat,que es ampliamente ignorada por los más de 100 estudiantes de la convocatoria, dijo First Liberty.

"Sion habló durante menos de dos minutos en un tono tranquilo, pacífico y conversacional" y otros estudiantes "comparten comúnmente sobre temas seculares durante mucho más tiempo sin ser silenciados o censurados", decía la carta.

ARCA violó sus obligaciones en virtud de la Primera Enmienda, confirmadas dos años antes por el Tribunal Supremo al defender el derecho de un entrenador de fútbol de un instituto a rezar en el campo inmediatamente después de los partidos, dijo la empresa, citando la decisión de Kennedy sobre la "protección solapada de la cláusula de libertad de expresión para actividades religiosas expresivas" también protegidas por la cláusula de libre ejercicio.

Porque Reid "lo silenció, lo sacó de la clase, y luego ofreció racionalizaciones post-hoc, pretextuales para su comportamiento inconstitucional", violó ambas cláusulas, dijo la firma. Advirtió que ARCA podría perder la financiación de la Ley de Educación Primaria y Secundaria si certifica su cumplimiento de las obligaciones en materia de libertad religiosa antes del 1 de octubre de cada año.

Contrariamente a la designación que hace Reid de la breve evangelización de Sion como su "plataforma para hablar", la naturaleza de la Hora Social sugiere que no es una "actividad curricular", sino más bien una conversación dirigida por los estudiantes"sobre cualquier tema de su elección, dice la carta.

Reid intentó suprimir el punto de vista religioso de Ramos,y los funcionarios de ARCA serían personalmente responsables por violar "leyes claramente establecidas" -despojados de inmunidad cualificada- si Ramos decidiera demandar, advierte el bufete.

No hacía más que seguir los dictados de su fe, dice la carta, citando la Gran Comisión y la exhortación del apóstol Pablo a los discípulos. "Como estudiante cristiano, Sion entiende estos pasajes como una llamada a compartir su fe con sus compañeros de clase de forma amable y complaciente, porque se preocupa profundamente por su bienestar espiritual".

