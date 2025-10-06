La fiscal general Bondi presenta nuevas estadísticas sobre la lucha contra la delincuencia en DC y Memphis

Publicado por Nicholas Ballasy 6 de octubre, 2025

La fiscal general Pam Bondi anunció el lunes nuevas estadísticas sobre delincuencia.

"Bajo la dirección de POTUS, estamos haciendo que Estados Unidos vuelva a ser seguro: En Washington, DC nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley han realizado 3.837 arrestos hasta la fecha e incautado 361 armas ilegales", escribió.

Protestas contra la medida

"En Memphis, se han realizado 273 arrestos en poco menos de una semana y se han incautado 73 armas ilegales", añadió.

Trump ha reforzado la presencia de seguridad federal en Washington, DC, ha desplegado tropas de la Guardia Nacional allí, así como en Memphis, donde se han producido recientes protestas contra el traslado.

