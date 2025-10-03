Trump fija el domingo como fecha límite para que Hamás acepte el acuerdo de paz

Publicado por ben whedon 3 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump fijó las 18:00 horas EST del domingo como fecha límite para que Hamás acepte su propuesta de acuerdo de paz.

"Debe alcanzarse un acuerdo con Hamás antes del domingo por la tarde a las SEIS (6) P.M., hora de Washington DC. ¡Todos los países han firmado!", anunció Trump. "Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, todo el INFIERNO, como nadie ha visto antes, estallará contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO DE UNA FORMA U OTRA".

"¡Hamás ha sido una amenaza despiadada y violenta, durante muchos años, en Oriente Medio! Han matado (y han hecho las vidas insoportablemente miserables), culminando con la MASACRE del 7 de Octubre en Israel", publicó en Truth Social.

"Afortunadamente, para Hamás, sin embargo, ¡se les dará una última oportunidad! Grandes, poderosas, y muy ricas Naciones de Oriente Medio, y de las zonas circundantes más allá, junto con los Estados Unidos de América, han acordado, con la firma de Israel, la PAZ, después de 3.000 años, en Oriente Medio", añadió. "¡ESTE ACUERDO TAMBIÉN PERDONA LA VIDA A TODOS LOS COMBATIENTES DE HAMÁS QUE QUEDAN! Los detalles del documento son conocidos por el MUNDO, ¡y es un gran acuerdo para TODOS! Tendremos PAZ en Oriente Próximo de una forma u otra".

