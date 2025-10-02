La confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación alcanza un nuevo mínimo

Publicado por Just The News 2 de octubre, 2025

La confianza en los medios de comunicación se encuentra en su nivel más bajo en más de 50 años, según ha revelado una reciente encuesta.

El hecho se produce cuando el presidente Donald Trump lleva casi una década arremetiendo contra las "noticias falsas" y han surgido nuevos medios para combatir el sesgo izquierdista de las plataformas dominantes.

Sólo el 28% de los encuestados en la última encuesta de Gallup afirmaron tener "mucha" o "bastante" confianza en que los medios de comunicación informen de las noticias de forma precisa y justa. Otro 36% dijo tener "poca" mientras que el 34% no tenía "ninguna".

Los datos continúan una tendencia constante de disminución de la confianza en los medios de comunicación que comenzó a mediados de la década de 1970, momento en el que más del 70% del público tenía una bastante o bastante confianza en que los medios de comunicación informaran con precisión.

La confianza varía considerablemente según el partido político, ya que el 62% de los republicanos no confía en los medios de comunicación, frente al 9% de los demócratas.

Ben Whedon es corresponsal político jefe de Just the News.



