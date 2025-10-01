Make America Safe Again: la ley y el orden empiezan a cobrar protagonismo

Publicado por Just The News 1 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump dejó claro en campaña y al entrar en funciones que la ley y el orden volverían a ser la ley del país. A través de órdenes ejecutivas que empoderan a las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal, muchos departamentos están ofreciendo incentivos financieros para unirse y hacer frente a los muchos desafíos a los que se enfrentan sus departamentos tras los esfuerzos de desfinanciación de los demócratas que llegan tras la anarquía oportunista.

Después de reiteradas peticiones de más personal, la alcaldesa de Washington, D.C. Muriel Bowser podría ver sus súplicas atendidas, ya que el Departamento de Policía Metropolitana de DC (MPD) está reclutando agresivamente nuevos agentes para vigilar la capital de la nación. Con la aprobación de un aumento salarial del 13% por parte del Consejo de DC, el MPD está utilizando un equipo de marketing interno para colocar anuncios digitales y compartir publicaciones en las redes sociales destacando la campaña de contratación y los incentivos para unirse a ella. Los nuevos agentes que comiencen en octubre pueden ganar 75.000 dólares anuales, además de una bonificación por incorporación de 25.000 dólares.

Demócratas de extrema izquierda nadando contracorriente



Algunos legisladores, como la congresista Harriet Hageman, republicana de Wyoming, han llamado la atención a los demócratas, diciendo a Just the News la semana pasada que los políticos están alimentando la retórica sobre los agentes de Inmigración y Aduanas, lo que resulta en violencia. Citó en concreto al gobernador de California Gavin Newsom y a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

El año pasado, Fox News informó de que el gobernador de California, Gavin Newsom, había propuesto un plan para desfinanciar el sistema de justicia policial del estado. Una organización fundada por Hillary Clinton tras su derrota en las elecciones de 2016 canalizó 75.000 dólares en 2022 a un grupo de izquierdas para "desfinanciar a la policía" cuya filial trabajó en una campaña fallida para abolir el Departamento de Policía de Minneapolis, según informaba The New York Post.

"Hay líderes políticos de este país que están dando silbidos de perro a la gente", dijo Hageman en el programa de televisión Just the News, No Noise. "Ellos saben lo que están haciendo. Necesitan parar esta retórica sobre cómo ICE está secuestrando gente de las calles, y están apareciendo en autos sin marcas".

"Ellos (los agentes del ICE) están haciendo cumplir la ley, y están siguiendo la ley y lo que están haciendo ellos (los legisladores) es incitar a estas personas a la violencia, y lo saben, y tienen que bajar el ritmo", dijo Hageman.

El programa "Proteger la nación" recluta para el ICE y concede primas por fichar

En julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una campaña de reclutamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), denominada "Proteger la Nación" para contratar hasta 10.000 nuevos agentes de las fuerzas de seguridad federales..

Con una fecha límite a finales de 2025, los esfuerzos complementan el plan de Trump de deportar al menos a un millón de inmigrantes ilegales cada año, dando prioridad a aquellos con antecedentes penales previos. El esfuerzo está respaldado por unos 170.000 millones de dólares en cinco años, financiados a través de la Ley One Big Beautiful Bill firmada a principios de 2025, que mejora los presupuestos para la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración.

Como resultado de las estrategias de reclutamiento, aparecen ahora anuncios de televisión dirigidos en algunos canales de televisión por cable, así como el DHS está intensificando sus apariciones en exposiciones de empleo, imprimiendo folletos y aumentando las promociones en las redes sociales.

Hasta el 17 de septiembre, el DHS informa de que ha recibido más de 150.000 solicitudes de empleo para incorporarse al ICE. Algunos reclutas recibirán bonificaciones de 50.000 dólares y salarios de seis cifras mientras la agencia intensifica su esfuerzo de deportación masiva.

Se prefiere la experiencia policial

Las ciudades santuario como Los Ángeles, Chicago, Sacramento, Denver, Albuquerque y Seattle han visto un aumento de los anuncios de contratación selectiva, atrayendo a personal de las fuerzas del orden presumiblemente frustrado que está ansioso por volver al trabajo de vigilancia y protección de las comunidades.

Los nuevos reclutas pueden esperar ganar bastante menos: entre 50.000 y 90.000 dólares al año de salario base.

Las responsabilidades de muchas jurisdicciones policiales se han solapado con la aplicación de las leyes de inmigración. En lugares como Florida, esa aplicación es apoyada y recompensada por la Junta Estatal de Aplicación de Inmigración de Florida, compuesta por el gobernador Ron DeSantis, el fiscal general James Uthmeier, el director financiero Blaise Ingoglia y el comisionado de Agricultura Wilton Simpson.

La junta votó en una reunión el martes para hacer $ 14,073,042.38 en subvenciones a los departamentos de policía local y oficinas del sheriff del condado en todo el estado.

© Just The News