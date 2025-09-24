El subcomité del 6 de enero pone el foco en los informantes pagados en los disturbios del Capitolio

Publicado por Just The News 24 de septiembre, 2025

El presidente de la nueva subcomisión de la Cámara de Representantes destinada a descubrir la verdad tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de EEUU en Washington, D.C., dice que su panel está preocupado por las docenas de informantes federales a sueldo presentes durante las manifestaciones, y le preocupa que la información de inteligencia que recopilaron no se compartiera adecuadamente con las fuerzas del orden.

"Una cosa que hemos aprendido, y esto ocurrió al final de la administración de Biden, cuando su Departamento de Justicia admitió que tenían muchos, quiero decir, más de dos docenas, informantes pagados incrustados en la multitud," Rep. Barry Loudermilk, R-Ga., dijo en el programa "Just the News, No Noise".

¿Cuántos informadores? ¿Y para qué les pagaban?



"Y mi pregunta es, ya sabes... nuestro FBI paga para tener informantes a través de diferentes organizaciones, y su trabajo principal es la inteligencia, ya sabes, proporcionar información. Pero, con tantos informantes pagados en la multitud, queremos saber cuántos había en la multitud, cuántos había en el edificio, pero también quiero saber si se les pagó para informar o instigar?", continuó Loudermilk.

El presidente también dijo que quiere saber si las docenas de informantes repartidos entre la multitud transmitieron adecuadamente alguna información de inteligencia a sus superiores policiales antes de las protestas.

"Pero de estos informantes, si se les pagaba por informar, ¿qué información obtuvo realmente el FBI de ellos? ¿Cómo es que no sabían que esto iba a ocurrir? preguntó Loudermilk.

"Si tenían tantos informantes a sueldo, creo que sí sabían que iba a ocurrir", afirmó.

Loudermilk dijo que su subcomité está investigando si alguna información de los informantes no pudo haber sido transmitida por razones políticas por aquellos que querían atrapar convenientemente a "MAGA" en un disturbio.

"Sabes que sí tenemos pruebas de que había gente que estaba instigando, como un Oficial de la Policía Metropolitana que estaba encubierto de paisano. La pregunta sería -cuando tengamos más pruebas de personas instigadoras que puedan formar parte del gobierno o tal vez de las fuerzas del orden- si se dejaron llevar por el momento, o si tenían órdenes de hacerlo. ¿Estaba esto planeado de antemano?", preguntó Loudermilk.

Trabajando en varias teorías



"¿O es solo algo que alguien decidió, ya sabes, que sería realmente bueno si pudiéramos atrapar a algunas de estas personas MAGA amotinándose a finales de 2020... no necesariamente pensando que van a entrar en el Capitolio, pero tal vez?", continuó el presidente.

Dijo que esa es "una teoría en la que estamos trabajando, ya que estamos trabajando en varias teorías, ¿Se está permitiendo que esto se desarrolle por razones políticas?".

Loudermilk ha dirigido durante años una amplia investigación sobre los disturbios en el Capitolio y los sucesos que los rodearon desde su puesto al frente de otra subcomisión. Pero ahora, la dirección de la Cámara de Representantes le ha otorgado un nuevo mandato bajo el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para proseguir su investigación, esta vez con una administración republicana amiga en la Casa Blanca.

En su trabajo previo, Loudermilk ha divulgado pruebas explosivas que van desde cintas de vídeo a memorandos internos de seguridad que fueron ignorados por el Comité Selecto del 6 de enero, dirigido por los demócratas, que trató de culpar al presidente Donald Trump y a sus asesores de los disturbios. Muchos demócratas todavía insisten en llamarlo "insurrección", mientras que los medios de comunicación heredados se refirieron a él como una "invasión violenta".

Sin embargo, las pruebas -como vídeos de puertas del Capitolio sin cerrar, agentes exhortando a los manifestantes a entrar en el Capitolio y advertencias de los servicios de inteligencia sobre violencia que no fueron escuchadas- demuestran que había mucho más en la historia.

En concreto, Loudermilk descubrió imágenes de agentes de paisano de la Policía Metropolitana de Washington D.C. entre la multitud del 6 de enero a los que se escuchaba exhortar a los manifestantes y que parecían ayudar a otros manifestantes a subir a los andamios y les decían "¡vamos, vamos, vamos!".

Hay que explicar las funciones de la policía



Otra grabación de otro agente del MPD muestra al agente dando agua a sus compañeros que sufrían los efectos del gas lacrimógeno que la Policía del Capitolio había desplegado contra los manifestantes pro-Trump. Mientras ayudaba a su compañero, el agente de paisano encubierto le dijo a su colega que "vamos encubiertos como Antifa en una multitud".

En 2023, Just the News obtuvo imágenes que mostraban que una puerta del lado oeste del Capitolio de Estados Unidos se dejó abierta y sin vigilancia, lo que permitió que más de 300 manifestantes entraran en el edificio durante el punto álgido de los disturbios. Incluso después de que la Policía del Capitolio llegara a las puertas, no bloqueó la entrada y los manifestantes siguieron entrando sin obstáculos en el edificio, incluso mientras la policía intentaba en otros lugares contener a la multitud.

También hay cada vez más pruebas de que las fuerzas del orden federales estaban al tanto de la posibilidad de que se produjeran actos violentos, e incluso tenían al menos dos semanas para prepararse.

De hecho, la Policía del Capitolio recibió alertas tanto de las autoridades de Seguridad Nacional de Estados Unidos como de las del Distrito de Columbia sobre posibles actos violentos en el Capitolio, según informó Just the News en 2022. Esa advertencia prenavideña señalaba chismes en línea sobre librar una "guerra sangrienta", ocultar armas e incendiar el Tribunal Supremo, según memorandos internos.

El Servicio Secreto de Estados Unidos también desarrolló información de inteligencia sobre un "alto potencial de violencia" mucho antes de los disturbios, pero no compartió esa información con sus agentes que custodiaban a Donald Trump, Mike Pence y Kamala Harris ese fatídico día, según informó el año pasado Just the News .

© Just The News