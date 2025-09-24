El contenido conservador desaparecerá en Europa, mientras Google se une a la derecha contra la censura de la UE

Publicado por Greg Piper - Just The News 24 de septiembre, 2025

Con la izquierda estadounidense repentinamente atenta a las mordazas del gobierno, a través de la amenaza de la administración Trump de hacer cumplir las antiguas obligaciones de difusión de interés público contra ABC por las falsas afirmaciones del presentador nocturno Jimmy Kimmel sobre el presunto asesino de Charlie Kirk, la derecha está construyendo alianzas globales para neutralizar la censura europea de cara al exterior.

Google, matriz de Alphabet, advirtió el martes en una carta que la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea amenaza la libertad de expresión en todo el mundo, agradeciendo al Comité Judicial de la Cámara de Representantes sus "importantes pasos de investigación" para arrojar luz sobre las "onerosas obligaciones" de la ley, al tiempo que enfatizaba el historial de Alphabet de "oponerse" a las exigencias del Gobierno.

Decenas de organizaciones no gubernamentales de todo el charco con "puntos de vista que divergen de la política predominante o del consenso social", como las que están a favor de la vida y de la libertad de expresión, plantearon la semana pasada en una carta a altos funcionarios de la Comisión Europea "preocupaciones significativas" sobre la aplicación e interpretación de la DSA, en especial sobre una norma de expresión del mínimo común denominador.

El representante Andy Biggs, republicano de Arizona, declaró a Just the News, No Noise que espera que en Europa se produzca una "oleada" a favor de la libertad de expresión como la que se produjo en Estados Unidos tras el asesinato de Kirk, un amigo personal. Biggs habla en un acto de la Universidad Utah Valley para Turning Point USA, la organización que Kirk fundó y el campus donde murió.

"Estáis viendo movimientos de centro-derecha en prácticamente todas las naciones de Europa occidental... exigiendo una mayor libertad de expresión, y por eso, algunas personas van a la cárcel", dijo Biggs.

Elogió las palabras del presidente Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas por pedir a los Estados miembros, "en su inimitable estilo", que defiendan la libertad de expresión y protejan la libertad religiosa junto a Estados Unidos. Como antiguo representante de "ONG en la ONU, puedo decirles que es una sociedad cerrada. No les gusta nada oír críticas", afirmó Biggs.

Algunos usuarios europeos sospechan que la DSA y la similar Ley de Seguridad en Internet del Reino Unido están detrás de la supuesta indisponibilidad del podcast de Kirk, que incluye recuerdos desde su muerte por parte de amigos entre los que se encuentra el Presidente Trump, y de un sitio web de lectura de la Biblia en las últimas dos semanas, aunque Just the News no pudo verificar qué está bloqueado actualmente ni por qué.

La aplicación de oración Hallow, cuyos anuncios de la Super Bowl y el respaldo de famosos impulsaron su crecimiento masivo, sirvió como el canario en la mina de carbón a principios de este año cuando su CEO acusó a la UE de "cerrarnos por exceso de regulación, aparentemente dirigida a cualquier aplicación religiosa".

Alex Jones declaró a The Telegraph en abril que "todavía se puede descargar" Hallow en la UE, pero "simplemente no podemos comercializarla", una prohibición supuestamente "aplicada de forma generalizada a las aplicaciones basadas en la fe o a cualquier aplicación religiosa en la UE"." The Christian Post teorizó en su momento que las obligaciones de transparencia de la DSA y la normativa sobre el consentimiento del usuario para datos sensibles desempeñaban un papel.

Alliance Defending Freedom International, que defiende a oradores con puntos de vista impopulares contra la criminalización en el Reino Unido y Europa, no recibió respuesta de Hallow después de pedir a Jones que compartiera más información, dijo el portavoz Paul Sapper a Just the News.

"Europa está dificultando cada vez más el acceso a contenidos religiosos y conservadores básicos", declaró el martes ADFI, citando capturas de pantalla depodcast de Kirk "temporalmente no disponible" en Apple Podcasts y página de aterrizaje de "contenido no disponible" de Bible Gateway en el Reino Unido y la UE que cita "problemas técnicos", además de las alegaciones de Hallow.

Hallow y Bible Gateway no respondieron a las preguntas sobre su situación actual en Europa y qué regulaciones específicas creen que son las culpables. Salem Media Group, socio de Kirk en el podcast, remitió Just the News a Turning Point USA, fundada por Kirk, para confirmar la situación del podcast en Apple Podcasts en Europa, pero ni TPUSA ni Apple respondieron antes de la fecha límite.

Los usuarios del Portal de la Biblia en Europa confirmaron en foros incluido Reddit que podían acceder a él utilizando redes privadas virtuales, que eluden las restricciones geográficas.

El entusiasta de los textos antiguos Roger Pearse, afincado en el Reino Unido, sospecha que la culpa la tiene una ley de verificación de edad o el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, ya que "parece que aquí hay un patrón de burócratas mezquinos que intentan hacerse con el poder en Internet".

Lamento la censura "bienintencionada" del pensamiento erróneo de COVID

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Jim Jordan, republicano de Ohio, se jactó de la carta de Alphabet, afirmando que reconoce "por primera vez" que el gobierno de Biden presionó a Google para que censurara y que eso era "inaceptable y erróneo".

Jordan se atribuyó el mérito de los cambios de política del gigante en los últimos años, como "probar Community Notes", moldeado a partir del X de Elon Musk y adoptado más tarde por el Meta de Mark Zuckerberg, aunque la carta de Alphabet insiste en que hizo cambios en línea con su propia evolución de puntos de vista.

Su programa piloto para móviles desde hace más de un año permite a los usuarios "añadir notas para proporcionar un contexto relevante, oportuno y comprensible en los vídeos", y "YouTube sigue recopilando comentarios sobre la función", dice la carta.

Ahora que está permitiendo "reincorporarse" a los creadores de YouTube que fueron expulsados por violar su política de desinformación COVID-19, Alphabet dio a entender que había ido demasiado lejos. "Si bien la confianza en las autoridades sanitarias en este contexto fue bien intencionada, la Compañía reconoce que nunca debe ir en detrimento del debate público sobre estos temas importantes."

Elogió a las "voces conservadoras" de YouTube que "tienen un amplio alcance y desempeñan un papel importante en el discurso cívico", citando sus entrevistas "imprescindibles" con "políticos, celebridades, líderes empresariales y más."

La respuesta de Alphabet muestra el alcance de "la militarización del gobierno y cómo YouTube respondió a eso", dijo Biggs a Just the News, No Noise. Aunque está "agradecido" de que YouTube permita que vuelvan las voces censuradas cuando "todo el estado de ánimo del país" favorece el diálogo abierto, "realmente llegan un poco tarde, ¿no?".

Alphabet hizo hincapié en que se ha resistido durante mucho tiempo a las "demandas gubernamentales excesivamente amplias o inapropiadas por otros motivos para la retirada de datos de usuarios y contenidos, incluso oponiéndose a algunas demandas por completo", a pesar de las "significativas sanciones por incumplimiento" a las que se enfrenta.

La DSA y la Ley de Mercados Digitales "imponen una carga regulatoria desproporcionada a las empresas estadounidenses, y la Compañía ha expresado desde hace tiempo su preocupación" por el alcance extraterritorial de la DSA "dependiendo de cómo se puedan aplicar ciertas disposiciones."

Podría interpretarse que obliga a "los proveedores de servicios intermediarios a retirar contenidos lícitos, poniendo en peligro" sus políticas globales de libre expresión y acceso abierto, y "abre vías para la regulación sustantiva de la expresión lícita" a través de la mitigación de riesgos, los códigos de conducta y "el mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos."

El Wall Street Journal advertía de que el alcance internacional, la vaguedad de los términos, las elevadas multas y las sanciones penales de la DSA animan a las plataformas "a retirar contenidos que podrían estar prohibidos en algún lugar de Europa" -la ley proporciona un "suelo regulador" sobre el que los países miembros pueden basarse- y amenazan a los estadounidenses y a los visitantes en suelo estadounidense que cruzan el Atlántico.

El editorial señalaba que la policía británica detuvo al cómico irlandés Graham Lineham por "tuits en los que se burlaba de la transexualidad" desde Estados Unidos. "¿Tendrán los estadounidenses francos que evitar vuelos a Fráncfort o París por miedo a que su discurso nacional caiga en manos del derecho penal europeo?".

Free Speech Ireland encabezó la carta de las ONG a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, a la vicepresidenta ejecutiva de "soberanía tecnológica", Henna Virkkunen, y al comisario Michael McGrath.

La DSA podría violar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE al no definir con precisión los términos "contenido ilegal", "riesgo sistémico" y "desinformación", lo que significa que "la expresión legítima puede verse indebidamente restringida", dice la carta.

Las ONG se oponen a los "avisadores de confianza" designados por la ASD para denunciar contenidos supuestamente censurables, ya que estas "organizaciones a menudo de gran tamaño" pueden ser parciales y aplicar la ley de forma discriminatoria contra puntos de vista impopulares.

El "limitado alcance de la supervisión judicial sobre la moderación de contenidos" también socava el Estado de derecho y limita "los recursos adecuados cuando se restringe la expresión [de las ONG]."

La carta pide a la CE que aclare cómo incorporará las preocupaciones sobre la libertad de expresión en la revisión de la DSA de mediados de noviembre, si las disposiciones del "país de destino" extienden funcionalmente "las normas nacionales más restrictivas a través de las fronteras", y cómo detendrá la supresión de "contenido factualmente preciso pero disidente" en nombre de aplastar la desinformación.

