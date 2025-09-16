Abbott anuncia que se suspenderá la certificación a más de 100 maestros por publicaciones en redes sociales sobre Charlie Kirk

Publicado por Just The News 16 de septiembre, 2025

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo el lunes que más de 100 profesores del estado verán suspendidas sus licencias docentes por publicaciones inapropiadas en las redes sociales relacionadas con el asesinato de Charlie Kirk.

Hasta ahora, muchos empleados de todo el país han sido despedidos o suspendidos por publicaciones en las redes sociales relacionadas con el asesinato. Empleados escolares de Tennessee, Pensilvania, Ohio, Virginia, Mississippi y Pensilvania están siendo investigados por lo que escribieron en las redes sociales en relación con la muerte de Kirk.

Abbott dijo que la Agencia de Educación de Texas está investigando a los profesores del estado que han "llamado o incitado a la violencia tras el asesinato de Charlie Kirk".

"A esos educadores -más de 100- se les suspenderá su certificación como maestros y no podrán enseñar en una escuela pública de Texas,'", publicó Abbott en X.

La Agencia de Educación de Texas ha recibido hasta ahora aproximadamente 180 quejas sobre profesores de Texas, según el comisionado Mike Morath.

