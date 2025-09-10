Un demócrata de Virginia gana las elecciones especiales para el escaño de Gerry Connolly en la Cámara de Representantes

Imagen de archivo de un centro de votaciónJewel Samad / AFP

El supervisor demócrata del condado de Fairfax, James Walkinshaw, ganó el martes por la noche una elección especial para el escaño del fallecido diputado demócrata por Virginia Gerry Connolly, informó Associated Press.

Walkinshaw, ex jefe de gabinete de Connolly, se enfrentó al republicano Stewart Whitson, veterano del Ejército y ex funcionario del FBI, por el escaño. Connolly apoyó a Walkinshaw para sustituirle en la Cámara pocas semanas antes de morir.

Connolly anunció que no se presentaría a la reelección a principios de año, tras serle diagnosticado un cáncer de esófago. Murió en mayo a la edad de 75 años.

Se esperaba que Walkinshaw ganara las elecciones debido a la fuerte inclinación demócrata del distrito. La exvicepresidenta Kamala Harris ganó el distrito por 34 puntos el año pasado, aunque sólo ganó por un estrecho margen en el estado.

La candidata prometió defender a los trabajadores federales en medio de recortes laborales y de financiación a las agencias federales desde que el presidente Donald Trump volvió al poder, lo que siguió los pasos de Connolly.

El distrito 11 de Virginia es uno de los cuatro vacantes en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen 219 escaños frente a los 212 de los demócratas.