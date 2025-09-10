La Cámara de Misuri aprueba un mapa de redistribución que crea un nuevo distrito republicano

La Cámara de Representantes del estado de Missouri aprobó el martes un nuevo mapa del Congreso que crea otro distrito republicano, lo que podría dar al GOP otro escaño potencial en las elecciones intermedias de 2026.

La medida llega después de que el gobernador de Misuri, el republicano Mike Kehoe, convocara una sesión especial de la legislatura estatal para unirse a la campaña de redistribución de distritos que ha estallado en varios estados durante el verano. California y Texas son los dos estados primarios que están estudiando la redistribución de distritos, y California espera aprobar un mapa que compense los logros de Texas.

El nuevo mapa de Missouri se centra en el quinto distrito congresual del estado, actualmente en manos del representante demócrata Emanuel Cleaver. Los republicanos ocupan escaños en seis de los ocho distritos de Missouri y el nuevo mapa favorecería al GOP en siete distritos.

"Este es un mapa superior",el representante estatal de Missouri, el republicano Dirk Deaton, dijo al Missouri Independent."Representa mejor al estado de Missouri".

El mapa del Congreso aún necesitará la aprobación del Senado estatal, pero los republicanos tienen supermayorías en ambas cámaras de la legislatura de Missouri, lo que significa que mientras el partido se mantenga unido, tpodrán superar cualquier oposición demócrata.

Misty Severi es periodista de Just The News.





