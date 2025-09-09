Cifras al descubierto: 911.000 empleos menos durante el mandato Biden, según BLS

Publicado por Just The News 9 de septiembre, 2025

La Oficina de Estadísticas Laborales publicó el martes una evaluación revisada del crecimiento del empleo entre abril de 2024 y marzo de 2025, revisando la cifra a la baja en casi 1 millón de empleos.

La revisión a la baja supuso que la BLS redujera sus cifras preliminares en 911.000 empleos, informó Fox Business. Esa cifra marca la primera referencia anual de la BLS desde que el presidente Donald Trump despidió a la anterior comisionada, acusándola de amañar los libros para beneficiar al expresidente Joe Biden.

Trump ha puesto en duda la fiabilidad de las estadísticas gubernamentales, sugiriendo que habían sido manipuladas por motivos políticos. En particular, el BLS ha revisado sistemáticamente a la baja sus estimaciones en los últimos años.

Pero el cambio, sin embargo, parece abordar por qué el mensaje económico de Biden luchó por ganar tracción con los votantes en 2024, antes de su retirada de la carrera.