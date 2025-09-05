'Lo peor de lo peor': ICE atrapa al asesino de un niño de 8 años, distribuidor de pornografía infantil

Publicado por Ben Whedon - Just The News 5 de septiembre, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el viernes la detención de una serie de delincuentes violentos, entre ellos un condenado por asesinar a un niño de 8 años y otro por distribuir pornografía infantil.

"Ayer, el ICE detuvo a más de los PEORES DE LOS PEORES delincuentes extranjeros ilegales, incluido un extranjero ilegal condenado por el asesinato de un niño de 8 años. Otros extranjeros ilegales criminales arrestados fueron condenados por distribuir pornografía infantil, robo de bancos, asalto y tráfico de drogas", dijo un portavoz del DHS. "Gracias al presidente Trump y a la secretaria Noem, estas bolsas de porquería están fuera de las calles estadounidenses".

Vicente López-Padilla, de Cuba, se situó a la cabeza de la redada de esta semana, con una condena previa por matar a un niño de 8 años.

El hondureño Luis Cabrera-Cantarero también destacó entre los detenidos, con una condena por promoción, distribución y posesión de pornografía infantil.

También figuraba en la lista el venezolano Ángel Eduardo Zamora-Yánez, condenado anteriormente por agresión y por arrebatar un arma a un agente de la autoridad.

Ahmed Ali Asiri, de Arabia Saudí, había sido condenado anteriormente por atraco a un banco.

Sebastián Navarrete-Oyorzabal, de México, había sido condenado anteriormente por posesión con intención de vender o entregar heroína.

Las detenciones se producen en un momento en el que el ICE y el DHS intensifican sus esfuerzos para detener y deportar a extranjeros ilegales tras la aprobación de la "One Big, Beautiful Bill Act", que aumentó significativamente el presupuesto federal para este tipo de operaciones.

