Un general y un almirante rechazaron, en el último minuto, la posibilidad de mantener a los talibanes fuera de Kabul

Un alto general y un contraalmirante estadounidenses rechazaron sendas oportunidades de última hora que potencialmente podrían haber mantenido a los talibanes fuera de Kabul durante el fiasco de la evacuación de Afganistán en agosto de 2021. El general Frank McKenzie rechazó una propuesta de los talibanes para mantener a las fuerzas enemigas fuera de la capital, mientras que el contraalmirante Peter Vasely rechazó una propuesta de los comandantes afganos aliados que podría haber salvado a la urbe del caos total que se produjo luego.

McKenzie, ahora ex comandante del CENTCOM, mantuvo una reunión a mediados de agosto de 2021 con el líder talibán Mullah Baradar en Doha, Qatar, que acabaría con los talibanes tomando el control de Kabul y EEUU confiando en la buena voluntad de los combatientes talibanes para proporcionar seguridad en el aeropuerto capitalino durante la evacuación.

Durante esa reunión, Baradar dijo que los talibanes estaban dispuestos a retirar sus fuerzas de Kabul y sus alrededores, y que dejarían que Washington enviara tantas tropas como quisiera para asegurar la zona, llevando a cabo la evacuación sin la interferencia talibán, pero McKenzie, como él mismo admite, rechazó la oferta en el acto.

McKenzie es actualmente director ejecutivo del Instituto de Seguridad Nacional y Global de la Universidad del Sur de Florida. El general no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su correo electrónico universitario.

Vasely tampoco respondió a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su página de LinkedIn.

Militares afganos reciben indicaciones de abandonar la lucha



Los generales afganos Haibatullah Alizai y Sami Sadat han declarado también que habían propuesto imponer la ley marcial a mediados de agosto tras la huida del presidente Ashraf Ghani, y que habían solicitado la ayuda de EEUU para ello, pero que el contralmirante estadounidense Peter Vasely, ahora retirado pero entonces comandante de las Fuerzas Estadounidenses Afganistán-Forward en Kabul, había rechazado el plan en el acto y les había dicho que abandonaran la lucha y se limitaran a dirigirse al aeropuerto.

No se sabe qué habría ocurrido si McKenzie y Vasely hubieran tomado decisiones diferentes, pero lo que sí se conoce son las desgarradoras y mortíferas escenas que siguieron en Kabul.

A pesar de su importancia para el destino de Afganistán y para la seguridad y el éxito de la evacuación estadounidense, el informe final del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (HFAC, por sus siglas en inglés) no menciona en absoluto la reunión crucial de McKenzie con los talibanes en Doha.

El informe del HFAC también hace una única referencia indirecta al intento fallido de Alizai y Sadat de conseguir apoyo estadounidense de última hora para evitar el avance de los talibanes: "Incluso cuando los talibanes llegaban a las puertas de Kabul, el comandante afgano de más alto rango que quedaba, el general Alizai, pidió el apoyo de Estados Unidos para defender Kabul".

El informe no dice a qué militar estadounidense hicieron los afganos esta petición, no menciona cuál fue la respuesta de Estados Unidos y no proporciona más detalles.

En cuanto a las críticas al informe del HFAC, la portavoz del expresidente McCaul, Emily Cassil, aseguró a Just The News que aquel "defiende su exhaustivo informe, culminación de 18 entrevistas transcritas, siete audiencias públicas y 20.000 páginas de documentos obtenidos bajo citación del Departamento de Estado".

"Nosotros nos marchábamos": McKenzie rechazó la oferta de los talibanes en un momento crítico



McKenzie reveló en sus memorias, The Melting Point, que Zalmay Khalilzad, representante especial para la reconciliación afgana, había empezado a presionar al general para que acudiera a Doha a principios de agosto de 2021. McKenzie escribió que, el 5 de agosto de 2021, Khalilzad le llamó y "soltó su bomba: [el asesor de seguridad nacional de Biden] Jake Sullivan quería que fuera a Doha para participar en las negociaciones con él y los talibanes. No me comprometí".

El general escribió que "no me gustaba ser una decoración para Zal mientras él seguía negociando, con su influencia diluyéndose cada día, impulsado por los acontecimientos sobre el terreno". Pero McKenzie dijo que "no estaba seguro de dónde había surgido realmente la idea. Conocía a Zal y sus métodos lo suficiente como para creer que tal vez él -y no Jake- lo había sugerido. Fue entonces un pequeño paso llamarme y deducir que el consejero de seguridad nacional quería que yo fuera. No me comprometí a hacer nada durante nuestra llamada, ya que ni Zal ni Jake tenían autoridad para decirme que fuera".

McKenzie dijo que inmediatamente llamó al presidente del Estado Mayor Mark Milley después de su llamada con Khalilzad, y que Milley "desconocía por completo" esta "iniciativa" de Khalilzad.

Posteriormente, Sullivan habría llamado al entonces secretario de Defensa, Lloyd J. Austin, y le dijo que "creo que tienes que enviar a alguien con barras en el brazo a Doha para hablar con los talibanes para que entiendan que no deben meterse con una evacuación", según el libro de Franklin Foer, The Last Politician. De acuerdo con el mismo, Austin habría dicho que enviaría a McKenzie.

McKenzie escribió en sus memorias que, el 12 de agosto de 2021, Milley le habría dicho que Austin quería que fuera a Doha. McKenzie dijo que "el plan consistía en que yo me reuniera con el comité político talibán el domingo 15 de agosto [de ese año]. Yo transmitiría el mensaje de que se mantuvieran alejados de Kabul mientras evacuábamos nuestra embajada, a ciudadanos y otros grupos de personas". Aunque todavía no se había hecho público, estábamos avanzando claramente hacia un NEO. El viernes 13 de agosto, nuestras primeras fuerzas -unidades de combate de Marines- llegaron a Kabul".

Demasiado poco, demasiado tarde



Cuando McKenzie llegó a Doha, los talibanes habían cercado Kabul y comenzado a entrar en la ciudad.

McKenzie escribió que la directiva de Austin "era preparar un mapa que estableciera una frontera alrededor de Kabul sobre accidentes geográficos fácilmente identificables, a una distancia de entre veinticinco y treinta kilómetros del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai (HKIA, por sus siglas en inglés). Sería un círculo aproximado, pero se trazaría sobre accidentes del terreno que pudieran entenderse y visualizarse. Mis instrucciones eran decirles a los talibanes que se mantuvieran fuera de esta línea, llamada también línea de no penetración o línea de control, hasta que completáramos nuestra retirada, que sería el 31 de agosto. A cambio, dejaríamos de atacarles en todo Afganistán. Sin embargo, atacaríamos dentro de la línea de control si interferían con nuestra retirada."

The New York Times informó que McKenzie asistió a la reunión entre funcionarios estadounidenses y funcionarios talibanes en Doha el 15 de agosto de 2021. Al parecer, hizo una presentación en la que advertía a los talibanes de que cualquier entrada en esa zona sería interpretada como un acto hostil. Pero los talibanes ya estaban dentro de ese anillo.

El líder talibán Mullah Baradar supuestamente preguntó a McKenzie si Estados Unidos quería hacerse cargo de la seguridad de todo Kabul, pero McKenzie rechazó esa oferta. Baradar preguntó entonces a McKenzie qué pensaba Estados Unidos de la idea de que los talibanes se hicieran cargo de Kabul y, tras consultar con Khalilzad, McKenzie le habría dicho a Baradar que no tenía "ninguna opinión" al respecto siempre y cuando los talibanes no interfirieran en la evacuación estadounidense.

Estados Unidos se vio así obligado a depender de los talibanes para la seguridad durante toda la evacuación a través del aeropuerto de Kabul, y Khalilzad sirvió de interlocutor entre los mandos militares estadounidenses sobre el terreno en el HKIA y los líderes talibanes que seguían en Doha.

El general escribió en sus memorias que, para el 15 de agosto de 2021, "era obvio que los talibanes estaban ahora en el centro de Kabul y, por tanto, bien dentro de la línea de control que proponíamos, por lo que nuestro plan de entrada ya estaba superado por los acontecimientos". El contralmirante Pete Vasely me dijo que creía que Kabul caería en un plazo de 12 a 24 horas. Estuve de acuerdo, razón de más para ver a los dirigentes talibanes por la tarde y presionar con fuerza para conseguir más fuerzas sobre el terreno en el aeródromo lo antes posible".

Un libro de Alexander Ward -titulado The Internationalists- dice que, una vez que llegó a Doha, McKenzie "ideó una nueva propuesta" para los talibanes "sin dar directamente pistas a la Casa Blanca". El plan consistía en que los talibanes permitieran a Estados Unidos llevar a cabo su evacuación sin interferencias, y entonces los talibanes podrían controlar todo Kabul.

McKenzie escribió en sus memorias que se reunió en el Ritz-Carlton de Doha la tarde del 15 de agosto de 2021. El general dijo que le acompañaban desde el Departamento de Estado estadounidense Khalilzad, el adjunto de Khalilzad, Tom West, y el funcionario Salman Ahmed.

El general escribió que Baradar "se sentó justo enfrente de mí" mientras que al lado de Baradar estaban Mohammad Fazl, Abdul Salam Hanafi, y Suhail Shaheen. Los tres, experimentados combatientes y organizadores.

La inútil promesa de McKenzie a los talibanes



Baradar fue cofundador de los talibanes en la década de 1990 junto con el mulá Omar. Fazl, estrecho aliado de Al Qaeda y amigo de Omar, fue uno de los "cinco talibanes" liberados de Guantánamo por el presidente Barack Obama a cambio del desertor del ejército Bowe Bergdahl. Hanafi fue un miembro clave del Gobierno talibán en la década de 1990. Shaheen es portavoz de los talibanes en inglés.

"Empecé diciéndoles que nuestra retirada militar continuaba, y que las fuerzas que llevábamos a Kabul se centraban en facilitar la retirada segura de los estadounidenses, otros aliados y nuestros socios afganos", McKenzie escribió. "Les dije explícitamente que no debían hacer nada que pusiera en peligro este esfuerzo, incluidos ataques contra nosotros, nuestros aliados o nuestros socios. Si atacaban, les dije que se encontrarían con una respuesta rápida y contundente".

En sus propias palabras, durante esta reunión con los talibanes, McKenzie prometió que EEUU no llevaría a cabo ningún ataque contra los talibanes -y, de hecho, no llevaría a cabo ningún ataque aéreo en ningún lugar de Afganistán- siempre y cuando accedieran a no interferir en la evacuación.

McKenzie escribió que "se refería al gran mapa que habíamos colocado en el centro de la mesa. Era una ampliación del mapa de la línea de control en el que tanto habíamos trabajado los dos últimos días. Les expliqué que la consideraríamos una zona neutral hasta que finalizara nuestra retirada. Les dije que si llegábamos a un acuerdo sobre este mapa, nos comprometeríamos a no lanzar ataques aéreos en ningún otro lugar de Afganistán. Si había alguna interferencia con nuestras operaciones de retirada dentro del círculo, entonces responderíamos con la fuerza".

El general escribió que "no había, de hecho, ninguna posibilidad de que la construcción de la línea de control fuera aceptada por los talibanes. Como ellos sabían demasiado bien, los acontecimientos sobre el terreno la habían superado - tenían fuerzas en el centro de Kabul mientras hablábamos."

McKenzie luego explicó que los talibanes le preguntaron si Estados Unidos consideraría asegurar Kabul, y escribió extensamente sobre por qué no siguió esta opción.

McKenzie: "Nuestra misión era una retirada segura"



McKenzie escribió que "Baradar me preguntó que, si nos daban garantías de paso seguro, ¿consideraríamos emplear fuerzas adicionales para proporcionar seguridad a Kabul? No era una pregunta seria, y en mi opinión entonces, y ahora, no había forma práctica de llevar a cabo lo que él sugería tan a la ligera. Aunque yo creía que su interrogante era improvisado, mi respuesta no lo era. Era algo que habíamos pensado y planificado cuidadosamente. Conocía los hechos al dedillo. La introducción de un número significativamente mayor de fuerzas de combate estadounidenses habría sido incompatible con los objetivos talibanes de sacarnos rápidamente del país".

"Le dije que nuestra misión se centraba singularmente en una retirada segura, y que no comprometeríamos fuerzas para ningún otro propósito. La orientación que me dio el secretario para esta reunión fue muy clara; nos íbamos, y todas nuestras fuerzas se dedicarían a proteger nuestra retirada. También sabía, a partir de un análisis exhaustivo, que habría sido necesaria una división reforzada, con un importante paquete de apoyo a nivel de cuerpo de Ejército, para mantener Kabul", añadió McKenzie.

Al parecer, Hanafi le dijo a McKenzie: "No permitiremos ningún acto hostil. Nos aseguraremos de que ISIS y otros no ataquen". McKenzie escribió que "les dije de nuevo que si no éramos atacados por los talibanes, no emprenderíamos ningún ataque contra ellos". Baradar habría respondido entonces: "Si usted me da esta garantía, yo se la doy".

Fazl habría dicho a McKenzie: "Proporcionaremos seguridad. Intentaremos detener a otros". Hanafi habría terminado la reunión prometiendo: "Esta es nuestra política. Apoyaremos su retirada. Nunca la pondremos en peligro. Esto está claro si todos estamos de acuerdo. Asignaremos un enlace". El general escribió que el contralmirante Vasely recibiría el encargo de McKenzie de coordinarse con los hombres de los talibanes en Kabul.

McKenzie describió inicialmente esta reunión con Baradar durante una conferencia de prensa del Pentágono a finales de agosto de 2021. No mencionó la oferta de los talibanes de permitir a Estados Unidos asegurar Kabul durante la NEO, ni tampoco su decisión de rechazar esa oferta en el acto.

"El 15 de agosto, en una reunión con los altos mandos talibanes en Doha, transmití en nombre del presidente el mensaje de que nuestra misión en Kabul era ahora la evacuación de los estadounidenses y de nuestros socios, que no toleraríamos interferencias y que defenderíamos por la fuerza a nuestras fuerzas y a los evacuados si fuera necesario", dijo McKenzie a finales de agosto de 2021. "La respuesta de los talibanes en esa reunión estuvo en línea con lo que han dicho públicamente: aunque declararon su intención de entrar y ocupar Kabul, también se ofrecieron a trabajar con nosotros en un mecanismo de reducción del conflicto para evitar errores de cálculo mientras nuestras fuerzas operaban de cerca. Por último, prometieron no interferir en nuestra retirada".

McKenzie describió la reunión de Baradar de nuevo en agosto de 2022, y por primera vez reconoció públicamente la oferta de los talibanes y su decisión de rechazarla.

EEUU promete a los talibanes: "Si no interfieren en la evacuación, no atacaremos"



McKenzie declaró a Politico: "El jueves o el viernes recibí la indicación de ir a Doha para hablar con los talibanes. Lo que queríamos era una zona de exclusión de unos 30 kilómetros: 'Ustedes permanezcan fuera de allí mientras nosotros hacemos la evacuación. Y si se quedan fuera de allí, no los atacaremos en ningún lugar de Afganistán'. Me subí al avión el domingo por la mañana. Mientras estaba en el avión, recibí informes de que los talibanes estaban en el centro de Kabul, que habían invadido la ciudad. Cuando me reuní con ellos, tenían fuerzas importantes dentro de la ciudad", declaró el general a Politico.

McKenzie continuó: "Así que les dije: 'Miren, todavía podemos tener una solución aquí. Vamos a llevar a cabo una evacuación. Si no interfieren en la evacuación, no atacaremos'. El Mullah Baradar dijo, '¿por qué no entran y aseguran la ciudad?' Pero eso no era factible. Hubiera tenido que desplegar otra división para hacerlo. Y creo que fue un comentario frívolo. Y ahora sabemos que el mulá Baradar no hablaba en nombre de los talibanes de línea dura. No sé si podría haber cumplido, incluso si hablaba en serio. Sentí con mi mejor juicio que no era una oferta genuina. Y no era una operación militar práctica. Por eso me pagan, por eso estoy allí".

Un oficial militar estadounidense involucrado en la planificación de la NEO cuyo nombre fue redactado en los informes habló con investigadores militares sobre la reunión de McKenzie con Baradar, diciendo que la reunión se celebró cuando "los talibanes se están moviendo sobre Kabul" y por lo tanto "McKenzie estaba tratando de enfriar el conflicto y decirle a los talibanes que se mantuvieran fuera de la ciudad". El oficial dijo que los talibanes dijeron a McKenzie que "ya estaban en Kabul y que no se retirarían 30 kilómetros de la ciudad como quería el general McKenzie".

Los talibanes tienen "luz verde" para tomar Kabul



Baradar, según The Last Politician, habría dicho a McKenzie durante la reunión: "Tenemos dos opciones para afrontarlo: usted asume la responsabilidad de asegurar Kabul, o tiene que permitirnos hacerlo". Pero McKenzie habría respondido: "Le digo que mi orden es llevar a cabo una evacuación. Pase lo que pase con la seguridad en Kabul, no se meta con la evacuación o habrá un infierno que pagar".

Según el libro, Baradar habría preguntado a sus compatriotas talibanes: "¿Entienden lo que está diciendo McKenzie? ¿Está diciendo que no nos atacará si entramos?". Al parecer, el asesor de Baradar le dijo que, efectivamente, eso era lo que McKenzie estaba diciendo. Cuando se le preguntó si McKenzie había dado luz verde a los talibanes para tomar Kabul, Khalilzad dijo a HFAC en 2023 que "creo que eso está claro".

También dijo que el general "no lo consideró seriamente. McKenzie no dijo tomémonos un descanso y considerémoslo, simplemente dijo no, este no es mi mandato, no es lo mío".

McKenzie escribió en sus memorias que, tras la reunión, se unió a una videoconferencia con todo el Consejo de Seguridad Nacional, incluidos Biden y Harris, a la que se unió el presidente desde Camp David. El general escribió: "Le informé a él y al resto de los participantes sobre mi reunión con Baradar y sus compañeros. No hubo interés en la idea de los talibanes de que asumiéramos la seguridad de todo Kabul, y Zal y su equipo no plantearon la cuestión".

Esta discusión con Biden se produjo sólo después de que McKenzie ya hubiera rechazado la oferta de los talibanes.

Opiniones discrepantes mantenidas en silencio



Ex altos cargos de Defensa que hablaron con HFAC en 2022 dijeron que asumir la responsabilidad de Kabul habría permitido al Ejército estadounidense evitar depender de los talibanes para asegurar el perímetro exterior del aeropuerto. Un alto cargo del CENTCOM dijo que el Ejército no hizo ningún plan importante en respuesta a esta oferta talibán porque creían que la Casa Blanca había proporcionado directrices estrictas en sus órdenes sobre la evacuación y pensaba que tendría prohibido considerar una oferta de este tipo.

Estos comentarios de los funcionarios de Defensa no aparecieron en el informe 2024 del HFAC.

Cuando se le preguntó por el rechazo de McKenzie a la oferta talibán, la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el 31 de agosto de 2021 que "nuestro objetivo nunca ha sido -y el presidente ha sido muy claro al respecto- tener una presencia militar para controlar Kabul. Así que ese nunca ha sido nuestro objetivo".

Un oficial militar de alto rango dijo a The Atlantic que "los talibanes estaban dispuestos a dejarnos hacer todo lo necesario para controlar el terreno para salir" y lamentó que "cuando eliges conscientemente que el terreno que controlas es la línea de la valla del aeropuerto, renuncias a muchas de tus prerrogativas, y te permites ser bastante vulnerable a la infiltración de terroristas suicidas".

Además de todo esto, un informe diferente y de HFAC de 2022 había detallado de hecho esta reunión clave entre McKenzie y Baradar.

Como señalaba ese informe previo, si McKenzie y la Administración Biden hubieran aceptado la oferta de los talibanes, las fuerzas estadounidenses podrían haber establecido centros de procesamiento fuera del perímetro del aeropuerto, lo que habría permitido procedimientos más sólidos y un transporte más fácil al aeródromo, evitando los embotellamientos y las multitudes en las puertas que a menudo provocaban el cierre temporal de las operaciones de procesamiento.

El informe anterior también señalaba que un mayor control de la ciudad también habría proporcionado potencialmente a Estados Unidos una mayor influencia sobre los talibanes en relación con las negociaciones sobre una letanía de temas, incluyendo potencialmente los derechos de las mujeres, la formación de un Gobierno inclusivo, el acoso a los antiguos aliados afganos y, lo que es más importante, la ampliación del período de evacuación más allá del 31 de agosto de 2021, ya que los soldados y los ciudadanos no habrían sido tan vulnerables como cuando estaban encerrados en el complejo del aeropuerto.

A pesar de todos estos hechos, ninguno -ni las entrevistas de McKenzie, ni las propias memorias del general, ni los comentarios de otros participantes en la reunión, ni fragmentos de otros libros, ni evaluaciones de expertos externos, ni tampoco el propio informe previo del HFAC- entró en el informe final del HFAC el pasado septiembre.

Coordinación de las relaciones públicas de McKenzie



El entonces presidente del HFAC, Michael McCaul, mantuvo una llamada telefónica con Milley y McKenzie justo antes de la audiencia pública del HFAC de marzo de 2024 con los dos generales el año pasado.

"Intento protegerlo un poco", le dijo McCaul a McKenzie en aquella conversación, en alusión a la indignación de las familias Estrellas de Oro de Abbey Gate por la falta de franqueza de los militares.

McCaul adelantó a los generales las preguntas que pensaba hacerles, diciéndoles que lo hacía "para que no haya sorpresas". McCaul dijo específicamente que preguntaría a McKenzie sobre su decisión de rechazar la oferta de los talibanes en Doha. Comenzó de inmediato a proporcionar a McKenzie excusas o explicaciones que el general podría utilizar durante la audiencia, diciéndole: "Sé que usted tenía muchas limitaciones en las fuerzas de tropas... Tengo entendido que las restricciones que tenía de las órdenes que se le dieron para seguir que usted simplemente no tenía la presencia de tropas para cumplir con eso, incluso si se trataba de una oferta seria".

McCaul no preguntó sobre la reunión de Doha durante la audiencia con los generales del HFAC en marzo de 2024.

El informe del HFAC del año pasado no mencionaba el encuentro, ni siquiera en la sección del informe sobre la "Cronología diaria del NEO". La entrada correspondiente al "15 de agosto" simplemente afirma que los "talibanes entran en Kabul, el embajador Ross Wilson solicita por primera vez una NEO", sin ninguna mención a la reunión de McKenzie en Doha con los talibanes que preparó el escenario para toda la evacuación.

Súplicas de ayuda ignoradas y tachadas de "no merece la pena"



Varios dirigentes militares afganos, entre ellos el Comandante del Mando de Operaciones Especiales del Ejército Nacional Afgano Haibatullah Alizai, hicieron un último esfuerzo desesperado para convencer a EEUU para que les ayudara a asegurar la capital afgana y luchar contra los talibanes tras la huida de Ghani de Kabul, pero el contralmirante Vasely supuestamente canceló el esfuerzo el 15 de agosto de 2021, el mismo día de la reunión de McKenzie. El general afgano Sadat ofreció sus propios detalles sobre este momento en su memoria, The Last Commander.

Alizai contó a HFAC en junio de 2024 que, el 10 de agosto de 2021, Ashraf Ghani, entonces presidente de Afganistán, emitió una orden por la que Alizai pasaría a ser jefe del Ejército afgano y Sami Sadat jefe de las fuerzas especiales afganas. Los dos hombres llegaron a Kabul el 15 de agosto de 2021.

Alizai declaró a HFAC que asistió a una reunión en el cuartel general de Apoyo Resoluto de Estados Unidos en Kabul a primera hora del 15 de agosto de 2021, donde Alizai dijo que informó a los líderes militares y de inteligencia estadounidenses sobre un plan para utilizar comandos afganos y unidades especiales de la policía afgana para asegurar Kabul y sus alrededores.

Poco después de que Ghani huyera de Kabul, Alizai dijo que propuso declarar la ley marcial al ministro de Defensa afgano, Bismillah Khan Mohammadi, según la entrevista que Alizai concedió a TWZ. Alizai dijo que le dijo a Mohammadi: "Anunciemos la ley marcial. Nos quedaremos con Kabul. Y nos expandiremos en el futuro". Pero Alizai dijo que Mohammadi no accedió a la petición.

"No hay presidente. No hay vicepresidente. No queda nadie", dijo Alizai que dijo a los líderes militares afganos. "Tomemos la iniciativa. Anunciemos la ley marcial y hablemos con los colegas estadounidenses para conseguir algún apoyo que necesitemos, como quizá patrullas aéreas, porque nuestra fuerza aérea también estaba colapsando".

Alizai dijo que llevó el plan a Vasely y le preguntó: "¿Va a apoyarnos con la ley marcial? Voy a declararla... Mire, almirante, aunque usted no me apoye, voy a hacerlo". Alizai dijo que explicó a Vasely que su plan incluía utilizar algunas de las fuerzas estadounidenses que ya habían llegado a Kabul y que aún estaban en camino para ayudarle en su esfuerzo por asegurar Kabul y mantener fuera a los talibanes.

El general afgano declaró al HFAC que Vasely le dijo repetidamente: "No, Alizai, usted está loco. No puede hacer estas cosas. No queda nadie". El general afgano declaró a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que Vasely le dijo: "¿Por quién vas a luchar? No hay presidente. No hay vicepresidente. No queda nadie. Todos están escapando. ¿Por quién vas a luchar?".

Rechazados los últimos esfuerzos, el ejército de EE.UU. les dijo que simplemente huyeran



Al parecer, Vasely dijo a los generales afganos que abandonaran su plan de ley marcial para asegurar la ciudad y se dirigieran en su lugar al aeropuerto de Kabul, según la entrevista de Alizai con TWZ. Sami Sadat relató una historia similar en sus propias memorias. El general afgano escribió en su libro que Vasely había anunciado durante una reunión la mañana del 15 de agosto que al menos tres mil soldados estadounidenses se dirigían hacia Kabul.

Sadat escribió entonces en su libro que, en la tarde del 15 de agosto de 2021, el jefe de la Dirección Nacional de Seguridad afgana, Asadullah Khalid, le informó de que Ghani había huido del país. Sadat escribió que su respuesta fue decirle a Khalid que "aseguraría el palacio presidencial y anunciaría la ley marcial".

El general afgano escribió en su libro que cuando él y Alizai se reunieron con Vasely, Sadat le dijo al almirante estadounidense que "quiero patrullas estadounidenses en las calles. La única forma de restaurar la confianza entre mis tropas es que sus compañeros [estadounidenses] están aquí". Vasely habría respondido: "No puedo hacer eso, Sami. Ya no tienes Gobierno. ¿Por quién luchas?" Sadat escribió que [él] "luchaba por unos principios, por una república. Incluso si el presidente la hubiera abandonado, no renunciaríamos a ella. Vasely no compartía mi opinión".

Vasely habría continuado: "Mis órdenes son evacuar esta base e ir al aeropuerto. Las tropas adicionales están aquí sólo para permitir nuestra salida ordenada. Se acabó. Y hay un asiento en el helicóptero para usted. Me han dicho que lo lleve conmigo".

Sadat escribió que le dijo a Vasely: "Al diablo con eso... Toda la ciudad será masacrada si se van. Son miles de afganos, miembros del parlamento, mujeres líderes, activistas de la sociedad civil, periodistas. No podemos dejar una capital sin nadie al mando". Vasely habría respondido: "Sami, no seas estúpido. El Pentágono me dijo que te llevara al HKIA. Ahora no hay seguridad en la carretera".

Sadat escribió que le dijo a Alizai: "Vámonos, hermano. Los americanos no van a ayudarnos". Alizai respondió: "Quiero ir a luchar". Sadat escribió que, cuando salían por la puerta, Vasely seguía gritando: "Déjenme ponerlos en un helicóptero hacia el aeropuerto. Esas son mis órdenes".

Vasely pareció confirmar al menos algunos aspectos de esta historia durante una entrevista con investigadores militares, diciendo que dos oficiales afganos (cuyos nombres fueron redactados) se presentaron en el centro de mando estadounidense "pidiendo que se les asignaran tareas". Vasely dijo que "ambos querían quedarse y luchar, pero mis órdenes fueron que llevara a todas las fuerzas que pudiera a HKIA, porque las alternativas no merecían la pena en ese momento, ya que su presidente y todos los demás habían huido". Vasely añadió: "Les dije que podrían incorporar sus fuerzas a la seguridad del HKIA (a primera hora de la tarde del día 15). Partieron y se dirigieron al HKIA".

Alizai dijo al HFAC que la ayuda de Estados Unidos para declarar la ley marcial y asegurar Kabul habría supuesto "un cambio histórico para el futuro afgano y la sociedad afgana y para todo Afganistán". El general afgano dijo que "sería un país totalmente diferente" pero "desgraciadamente no tuvimos esa oportunidad."

Estos últimos esfuerzos de los líderes afganos que aún querían llevar la lucha a los talibanes fueron desestimados por la cúpula militar estadounidense. La república afgana estaba acabada. Los talibanes estaban al mando y eran ya un socio en la seguridad estadounidense durante la evacuación.

Nada de esto -las afirmaciones de Alizai a los medios de comunicación y su propia entrevista con el HFAC, las afirmaciones de Sadat en su libro y los comentarios de Vasely a los investigadores militares- se incluyeron en el informe final del HFAC en septiembre.

Queda por ver si la nueva investigación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre la desastrosa retirada de Afganistán revelará algo más sobre estas fatídicas decisiones en Doha y Kabul.

Nota del reportero KABUL- sobre la retirada y evacuación de Afganistán y, antes de unirme a Just the News, trabajé como investigador principal en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (HFAC), encargado específicamente de revisar la chapucera retirada afgana.



Yo



Para que quede constancia, también he trabajado como Just the News y al público estadounidense una mejor comprensión de lo que condujo a tal desastre.



Jerry Dunleavy trabaja como corresponsal jefe de investigación en Just The News. Unas breves palabras sobre este autor (una divulgación que compartí en mis artículos anteriores sobre Milley). Soy coautor de un libro -- sobre la retirada y evacuación de Afganistán y, antes de unirme a, trabajé como investigador principal en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (HFAC), encargado específicamente de revisar la chapucera retirada afgana.Yo abandoné el comité el pasado agosto en protesta por desacuerdos con su entonces presidente, el republicano Michael McCaul, sobre cómo se llevó a cabo la investigación y sobre lo que se editó de los borradores que escribí antes de que se publicara el informe final el pasado septiembre.Para que quede constancia, también he trabajado como investigador independiente en la revisión que está llevando a cabo el secretario de Defensa Hegseth de los fallos del Pentágono durante la retirada de Afganistán, pero participo en ese ejercicio únicamente como periodista. No me paga ninguna agencia gubernamental y mi participación es únicamente para ayudar a proporcionar a los lectores dey al público estadounidense una mejor comprensión de lo que condujo a tal desastre.

