EEUU aprueba la venta de misiles ERAM a Ucrania por $825 millones

Publicado por Virginia Martínez 29 de agosto, 2025

(AFP) El gobierno de Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania de 3.350 misiles ERAM, diseñados para extender el alcance de ataque de los aviones de combate, así como el equipamiento relacionado, por $825 millones.

El Departamento de Estado dio luz verde a la transacción y la agencia estadounidense de cooperación para la seguridad de la defensa (DSCA), dependiente del Pentágono, notificó al Congreso, que aún debe aprobarla.

La aprobación de la venta se produce mientras la Casa Blanca, bajo el mandato del presidente Donald Trump, busca mediar activamente un proceso de paz entre Moscú y Kiev. Durante la Presidencia anterior Joe Biden, Washington se comprometió a proporcionar más de $65.000 millones en asistencia militar a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022. Sin embargo, con Trump al mando, Washington cambió la estrategia y, en cambio, ha presionado para que Europa desempeñe un papel más importante en la financiación de más ayuda militar.

Kiev realizará la compra con financiación de Dinamarca, Países Bajos y Noruega, y una garantía de préstamo de Estados Unidos, según informó la DSCA en un comunicado.

"Esta propuesta de venta mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, equipándola mejor para llevar a cabo misiones de autodefensa y seguridad regional", dijo la DSCA.

Además, "apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza impulsora de la estabilidad política y el progreso económico en Europa", añadió.