ICE ha deportado a casi 200.000 personas bajo el Gobierno de Trump: informe

Publicado por Just The News 28 de agosto, 2025

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha deportado a casi 200.000 personas bajo el mandato del presidente Donald Trump, según un informe.

En todas las agencias federales, la Administración ha registrado casi 350.000 deportaciones desde que Trump asumió el cargo, informó CNN citando a un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Las personas que se auto-deportaron y las repatriaciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera conforman el resto de las 350.000.

De octubre a diciembre de 2024, ICE registró alrededor de 71.400 deportaciones. Incluyendo esas deportaciones, ICE podría superar las 300.000 deportaciones en el año fiscal 2025. La última vez que ICE registró esa cantidad de deportaciones fue en el año fiscal 2014, cuando alrededor de 316.000 personas fueron deportadas bajo el presidente Obama.

La CBP ha registrado más de 132.000 deportaciones este año. La agencia también ha contabilizado alrededor de 17.500 auto-deportaciones. Estas, sumadas a las de ICE, ascienden a casi 350.000 deportaciones desde el inicio del segundo mandato de Trump.

“Frente a un número histórico de órdenes judiciales emitidas por jueces activistas, ICE, CBP y la Guardia Costera de EEUU han logrado un progreso histórico para cumplir la promesa del presidente Trump de arrestar y deportar a extranjeros ilegales que han invadido nuestro país”, dijo el alto funcionario del DHS a CNN. “Además, los extranjeros ilegales están escuchando nuestro mensaje de que se vayan ahora o enfrenten las consecuencias”.

El ICE ha duplicado aproximadamente los arrestos migratorios desde la Administración Biden. Sin embargo, esa cifra —entre 1.000 y 2.000 arrestos— todavía está por debajo de la meta de la Casa Blanca de 3.000 arrestos diarios.

