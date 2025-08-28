Voz media US Voz.us
Ruanda recibe el primer grupo de inmigrantes tras el acuerdo con EEUU sobre deportaciones

El país africano dijo que recibiría hasta 250 indocumentados y que podrá "aprobar a cada individuo propuesto para su reubicación".

Imagen de archivo de deportación de inmigrantes

Imagen de archivo de deportación de inmigrantesAFP / US Army / Imagen de referencia.

Diane Hernández
Diane Hernández

Un primer grupo de siete inmigrantes llegó a Ruanda como parte de un acuerdo para recibir a deportados de Estados Unidos, informó este jueves el Gobierno del país africano.

"El primer grupo de siete migrantes seleccionados llegó a Ruanda a mediados de agosto (...) Tres de los individuos expresaron su deseo de regresar a sus países de origen y cuatro desean permanecer y rehacer sus vidas en Ruanda", declaró a la AFP Yolande Makolo, portavoz del gobierno.

Ruanda anunció el 5 de agosto que recibiría hasta 250 migrantes tras revelar un acuerdo con la Administración Trump, el mismo que contempla "aprobar a cada individuo propuesto para su reubicación".

EEUU emprendió una campaña de deportación de inmigrantes, y el Gobierno ha negociado acuerdos políticos para enviar a los deportados a terceros países, incluyendo El Salvador, Uganda y Sudán del Sur.

Recibirán capacitación, atención en salud y alojamiento

Ruanda aceptó participar en el acuerdo con Washington porque "casi toda la familia ruandesa ha experimentado las dificultades del desplazamiento", declaró Makolo semanas atrás.

Aseguró que quienes lleguen a Ruanda recibirán capacitación, atención en salud y alojamiento.

Los defensores de los derechos humanos advierten que el envío de deportados a terceros países podría violar el derecho internacional si llegan a países donde enfrentan riesgo de sufrir tortura, secuestro u otros abusos.

Ruanda, de un genocidio millonario al país más seguro

Ruanda, con unos 13 millones de habitantes, afirma ser uno de los países más estables de África, y ha sido elogiado por su infraestructura moderna. 

Aunque es recordado aún hoy por las sangrientas guerras que lo azotaron a final del pasado siglo, y particularmente por el genocidio ocurrido en 1994, en el que las muertes superaron el millón de personas, Ruanda es, dos décadas más tarde, uno de los países más seguro del continente según un informe Gallup.

Sin embargo, el gobierno del presidente Paul Kagame ha sido acusado de abusos de derechos humanos y represión de disidentes políticos y de la libertad de prensa.

