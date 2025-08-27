Los demócratas de Iowa rompen la supermayoría republicana en el Senado estatal al arrebatar un escaño

Los demócratas de Iowa rompieron el martes por la noche con éxito la supermayoría republicana en el Senado estatal, después de que la demócrata Catelin Drey ganara un escaño abierto durante una elección especial sobre el republicano Christopher Prosch.

Drey y Prosch se enfrentaron por el escaño después de que el senador estatal republicano Rocky De Witt falleciera de cáncer en junio. La victoria demócrata reduce la mayoría republicana en la cámara a 33-17, lo que significa que el GOP ya no tiene una mayoría de dos tercios.

La victoria demócrata también se produce después de que el Comité Nacional Demócrata (DNC) enviara 30.000 voluntarios al estado para ayudar a Drey a salir a votar. El distrito suele ser conservador, pero los demócratas han obtenido mejores resultados de lo esperado en la zona en las últimas elecciones, según The Hill.

El presidente del DNC, Ken Martin dijo que la elección muestra que los habitantes de Iowa quieren un cambio respecto a la agenda del presidente Donald Trump y que ven a los republicanos como una extensión del presidente. Trump ganó el distrito por 11 puntos en 2024.

"Están poniendo a los republicanos sobre aviso y dejándolo claro como el agua: cualquier republicano que impulse la agenda impopular y extrema de Trump no tiene lugar gobernando en nombre de las familias de Iowa", dijo Martin. "Es por eso que durante todo el año, los residentes de Iowa han estado eligiendo a demócratas dispuestos a luchar por los residentes de Iowa que trabajan. No se equivoquen: cuando los demócratas se organizan en todas partes, ganamos en todas partes, y hoy no es una excepción".

La victoria también dificulta que la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, consiga confirmar a los nominados porque los republicanos en el Senado estatal necesitan una mayoría de dos tercios para hacerlo.

Misty Severi es reportera de noticias para Just The News. Puedes seguirla en X para más cobertura.





