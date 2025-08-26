Una juez ordena a Utah redibujar el mapa del Congreso antes de las elecciones legislativas de 2026

Publicado por Just The News 26 de agosto, 2025

Una juez ordenó el lunes a la legislatura de Utah, dominada por los republicanos, que redibujara su mapa del Congreso antes de las elecciones legislativas de 2026, después de que el órgano pareciera ignorar las salvaguardas que los votantes establecieron para garantizar que los distritos no fueran manipulados.

El mapa del Congreso, que se elaboró en 2021, dividía el condado demócrata de Salt Lake en los cuatro distritos del estado, lo que diluía la influencia demócrata. Desde entonces, los distritos han sido ganados por candidatos republicanos, según Associated Press.

La jueza Dianna Gibson dictaminó que los mapas deben rehacerse porque los legisladores estatales ignoraron a una comisión independiente establecida por los votantes para limitar la manipulación partidista.

"La violación radica en la negativa de la legislatura a respetar el ejercicio del pueblo de su poder legislativo constitucional y a honrar el derecho del pueblo a reformar su gobierno", escribió Gibson en el fallo.

La sentencia se produce en un momento en el que las disputas por la redistribución de distritos dominan la política estatal antes de las elecciones legislativas. La disputa se intensificó cuando Texas debatió su mapa, que adoptó la semana pasada y podría dar a los republicanos cinco escaños más en el Congreso. A continuación, California avanzó un intento de redibujar su mapa para compensar las ganancias republicanas en Texas.

Los líderes demócratas de Nueva York e Illinois también han planteado rehacer sus mapas para ayudar a compensar las ganancias de Texas, pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que los esfuerzos de su estado para redibujar sus distritos vienen después de que los estados azules ya estaban manipulados.

Misty Severi es periodista de Just The News.



