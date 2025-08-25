Aplastando el crimen: Trump planea limpiar las ciudades gobernadas por los demócratas a pesar de las objeciones locales

Publicado por Brett Rowland | The Center Square Just | The News 25 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump planea limpiar las principales ciudades estadounidenses que, según él, están plagadas de delincuencia. Los demócratas ven sus planes de utilizar tropas militares como una toma de poder político.

Trump ha denunciado durante mucho tiempo la delincuencia y las condiciones dentro de las grandes ciudades de Estados Unidos, incluyendo Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C. Ha tomado medidas para hacer frente a la delincuencia con tropas federales por encima de la objeción de los líderes locales ya en Los Ángeles y la capital del país.

Chicago y Nueva York podrían ser las siguientes.

"Chicago es un desastre. Tiene un alcalde incompetente. Muy incompetente, y probablemente lo arreglaremos después. Ese será el siguiente después de este. Y ni siquiera será difícil", dijo Trump a los periodistas el viernes.

Funcionarios de Illinois denunciaron la medida, pero no está claro si tienen un camino para detener al presidente.

Trump comanda las fuerzas estadounidenses, y el Partido Republicano controla estrechas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado.

Sin embargo, los demócratas controlan el gobierno en Chicago e Illinois, donde los políticos se apresuraron a condenar los comentarios de Trump.

"Nos tomamos en serio las declaraciones del presidente Trump, pero para ser claros, la ciudad no ha recibido ninguna comunicación formal de la administración Trump sobre despliegues adicionales de fuerzas federales de seguridad o militares en Chicago", dijo el alcalde demócrata Brandon Johnson. "Ciertamente, tenemos serias preocupaciones sobre el impacto de cualquier despliegue ilegal de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago. El problema con el enfoque del presidente es que no está coordinado, no es necesario y no es sólido."

Johnson dijo que la propuesta de Trump podría "inflamar las tensiones entre los residentes y las fuerzas del orden" y dijo que el crimen en la ciudad está bajando.

"Solo en el último año, hemos reducido los homicidios en más de un 30%, los robos en un 35% y los tiroteos en casi un 40%. Tenemos que seguir invirtiendo en lo que está funcionando", dijo el alcalde.

A principios de esta semana, Trump dijo que las autoridades del Distrito de Columbia manipulaban las estadísticas de criminalidad para "dar la ilusión de seguridad." Trump no facilitó datos concretos, pero dijo que el asunto está siendo investigado.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien no ha descartado una candidatura presidencial, dijo que Trump estaba tratando de distraer la atención de su política arancelaria, que según el demócrata estaba elevando los precios al consumidor. Pritzker, multimillonario heredero de la fortuna de los hoteles Hyatt, calificó a las tropas como una estratagema para llamar la atención.

"Después de utilizar Los Ángeles y Washington D.C. como su campo de pruebas para la extralimitación autoritaria, Trump coquetea ahora abiertamente con la idea de apoderarse de otros estados y ciudades. El objetivo de Trump es incitar el miedo en nuestras comunidades y desestabilizar los esfuerzos de seguridad pública existentes, todo para crear una justificación para seguir abusando de su poder. Está jugando y creando un espectáculo para que la prensa le siga el juego", dijo el gobernador. "En Illinois no jugamos a esos juegos".

