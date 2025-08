"China está contenta": nuevos memorandos exponen la preocupación de Seguridad Nacional por las conexiones de Tim Walz con el PCCh

Memorandos internos recién publicados confirman que el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI tenían preocupaciones desde hace tiempo sobre el gobernador de Minnesota, Tim Walz y sus conexiones con el Partido Comunista Chino, especialmente después de que fuera seleccionado por la vicepresidenta Kamala Harris como su compañero de fórmula presidencial el año pasado.

El Departamento de Seguridad Nacional entregó los documentos al grupo de vigilancia Judicial Watch, que había presentado una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y demandado al Gobierno a principios de este año, buscando comunicaciones en un chat de grupo de la agencia que supuestamente hacían referencia a la investigación sobre Walz. La existencia de esos mensajes fue compartida con el Comité de Supervisión de la Cámara el año pasado por denunciantes, pero el DHS de la era Biden se resistió a entregar los documentos correspondientes.

"China está feliz", escribió un empleado de Seguridad Nacional en un explosivo mensaje en el chat de grupo llamado "NST NFT Bi-Weekly Sync" el 7 de agosto de 2024, un día después de que Harris anunciara a Walz como su compañero de fórmula, según muestran los memorandos. El empleado enlazó un artículo de BBC News en el que se detallaban las reacciones de los internautas chinos a la elección, que fueron mayoritariamente positivas.

En respuesta, otro empleado, cuyo nombre también está borrado, sugirió incluir al FBI debido a su responsabilidad en la contrainteligencia nacional, según muestran los mensajes.

"Con la misión del FBI en el campo de la Inteligencia, creo que es necesario incluirlos", escribió el empleado.

Aunque no está claro qué funciones desempeñaban los empleados del grupo en el departamento en aquel momento, los mensajes muestran que el grupo constituía un equipo de investigadores que se ocupaba principalmente de supervisar la "relación subnacional" de los chinos con funcionarios estadounidenses.

Los documentos proporcionan la prueba más clara hasta ahora de las alarmas que sonaban en los círculos de contrainteligencia del gobierno de EE.UU. sobre la selección del gobernador de Minnesota como compañero de fórmula de Harris. Esas preocupaciones se derivan de los lazos de larga data de Walz con China y las interacciones favorables con su gobernante Partido Comunista que se remontan a años atrás.

Se pueden leer los comunicados a continuación:

JW-v-DHS-Walz-CCP-records-00625.pdf

Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, elogió a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem por hacer públicos los documentos de la demanda después de que la agencia de la era Biden diera largas a las peticiones del Congreso sobre las comunicaciones.

"Esto es tan importante como las revelaciones del Russiagate. La banda de Biden obviamente encubrió todo esto para tratar de ayudar a amañar las elecciones", dijo a Just the News en un comunicado el lunes.

La oficina del gobernador Walz no respondió a una petición de comentarios de Just the News.

El año pasado, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes inició una investigación sobre Walz y su relación con el PCCh después de enterarse por informantes de que los investigadores tenían "serias preocupaciones" sobre las visitas del gobernador a China y sus interacciones con funcionarios chinos durante varios años. Sin embargo, el Gobierno de Biden, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, fueron reacios a entregar los documentos pertinentes.

El Presidente de Supervisión James Comer citó a Seguridad Nacional el pasado mes de septiembre, en el marco de la investigación en curso de su comité sobre la influencia del PCCh en Estados Unidos y pocos meses antes de las elecciones presidenciales.

"La investigación del Comité sobre el PCCh -iniciada mucho antes de que el gobernador Walz fuera elevado a la vicepresidencia por la candidata presidencial demócrata Kamala Harris- busca comprender el alcance de la campaña de infiltración e influencia del PCCh e identificar reformas legislativas para combatir la guerra política del PCCh dirigida a destacados estadounidenses para su captura por las élites", escribió Comer en la carta de presentación de la citación.

"En particular, si el gobernador de un estado y el candidato de uno de los principales partidos políticos a la Vicepresidencia de Estados Unidos ha participado, a sabiendas o no, en los esfuerzos del PCCh para debilitar a nuestra nación, esto sugeriría fuertemente que existen debilidades alarmantes en el esfuerzo del Gobierno federal para defender a Estados Unidos de la guerra política del PCCh que deben ser abordadas con urgencia", continuó.

Cuando el departamento se resistió, Comer publicó una pequeña parte de las comunicaciones, proporcionando la primera mirada a las discusiones internas de la agencia.

"Walt´s [sic] tiene a la vicepresidente. Todos ustedes no tienen ni idea de cómo esto alimenta lo que la prc [China] ha estado haciendo aquí con él y el Gobierno local", escribió el funcionario no identificado, según informó anteriormente Just the News. "Es en serio una línea de Inteligencia. Apunta a alguien que se percibe que puede llegar a DC".

Este mensaje también forma parte del lote de 47 páginas facilitado a Judicial Watch este mes, según muestra la producción de la FOIA.

Los nuevos memorandos también parecen confirmar que el FBI también estaba investigando las conexiones de Walz con China, convirtiéndose en la segunda agencia gubernamental en plantear sus preocupaciones. "Es bueno saberlo y sí hay implicación [sic] con HSI y FBI en cosas aquí", escribió un empleado en el chat del grupo.

El Comité de Supervisión también solicitó información al FBI sobre cualquier información que la oficina hubiera desarrollado sobre los viajes de Walz a China e interacciones con grupos afiliados al PCCh. El comité quería saber específicamente si Walz recibió alguna advertencia del FBI sobre operaciones de influencia china, Just the News informó previamente.

Durante la campaña presidencial, Walz se enfrentó al escrutinio de los republicanos por su historial con China, que se remonta a su etapa como profesor de inglés en 1989, pocos meses después de que el Gobierno chino reprimiera a los manifestantes prodemocráticos en la masacre de la plaza de Tiananmen. Walz tampoco pudo responder si se encontraba en Hong Kong en el momento de las protestas, como afirmó en un principio.

En la década de 1990, la experiencia de Walz con el país gobernado por los comunistas se hizo más profunda. Como profesor de secundaria en Nebraska, Walz comenzó a organizar viajes regulares a China para sus alumnos de secundaria. Walz realizó, al parecer, unos 30 viajes en total a partir de 1993. Los gastos fueron sufragados en parte por el gobierno chino, según informes citados por el Comité de Supervisión.

Además de los numerosos viajes a China con sus alumnos, Walz también recibió a una delegación de funcionarios del Partido Comunista Chino en su aula de Nebraska cuando era profesor allí, informó el Daily Caller. También ha reportado elogios al sistema comunista chino, diciendo que "todos son iguales y todos comparten" en China.

Antes de organizar los viajes de estudiantes, Walz habló con aprobación del sistema chino, incluida la igualdad de los trabajadores y la provisión de las necesidades básicas por parte del Estado.

"Significa que todos son iguales y todos comparten", dijo Walz al periódico Alliance Times-Herald de Nebraska. "El médico y el obrero de la construcción ganan lo mismo. El Gobierno chino y el lugar para el que trabajan les proporcionan vivienda y 14 kg -o unas 30 libras- de arroz al mes. Reciben comida y vivienda".

Recientemente, Walz ha continuado expresando sentimientos a favor de China. A raíz del bombardeo israelí contra Irán a principios de este año, el gobernador y ex candidato a vicepresidente sugirió que sólo China podría tener la "autoridad moral" para negociar un acuerdo de paz entre ambos países.

"¿Quién es la voz en el mundo que puede negociar algún tipo de acuerdo en esto? ¿Quién tiene la autoridad moral, quién tiene la capacidad de hacerlo? Porque no se nos ve como un actor neutral y quizá nunca lo hayamos sido", dijo Walz a la ex asesora de Biden Neera Tanden en un evento del Center for American Progress.

Más tarde sugirió: "Podrían ser los chinos".

